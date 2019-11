‘Desean que nos enfrentemos y yo no quiero eso’, dijo Trump a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, durante una llamada telefónica, su homólogo estadounidense, Donald Trump, le manifestó que había quienes deseaban que ambos se enfrentaran, pero que él lo rechazaba.

‘Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio’, afirma AMLO Dijo que en el ‘caso remoto’ de que EU afectara la soberanía de México, su gobierno actuará en el marco de las leyes internacionales.

“Una vez me dijo el presidente Trump en una plática telefónica, porque se pensaba que era inevitable que nos peleáramos, que chocáramos y me dijo: ‘Quieren que nos enfrentemos, quieren que yo me pelee con usted y yo no quiero eso’. Él me dijo eso por teléfono: ‘Desean que nos enfrentemos, que nos peleemos -me lo dijo en la conversación- y yo no quiero eso’. Y le contesté: Ni yo tampoco”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, al referir que ‘no va a haber ningún problema’ sobre las recientes declaraciones que hizo Trump acerca de designar como terroristas a la delincuencia organizada en México.

“No va a haber ningún problema. Repito, no hay nada que temer, el gobierno de Estados Unidos va a respetar la soberanía de México como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos. No va a haber confrontación”, acotó.

Y agregó: “No va a haber pleito. Además, para eso es la política, el noble oficio de la política, se inventó para evitar la confrontación”.

‘Hay respeto mutuo’

López Obrador reiteró que la relación con Estados Unidos es buena y que hay respeto mutuo. Incluso, explicó que tras lo sucedido a la familia LeBarón, el presidente estadounidense le ofreció ayuda, pero respetando la decisión de México.

“Hablé con el presidente y en los dos casos (Culiacán y caso LeBarón) respetuoso, ofreciendo intervención, ayuda, pero al mismo tiempo respetando la decisión nuestra. Es más, hasta les puedo decir que me dijo: ‘Piénselo y si se necesita, llámeme’. Entonces, no le he llamado.

Además, el mandatario mexicano pidió analistas el contexto bajo el que hizo las declaraciones Donald Trump:

“Ahora que él contestó esa pregunta que le hicieron -porque también hay que entender en qué contexto se dan las cosas- cuando él contesta, él dice, reconoce que me ha ofrecido apoyo y que yo no he aceptado, él mismo lo dice, lo señala”.

“Y no lo dice en plan amenazante, lo dice explicando que somos una autoridad de un país independiente, de un país soberano, no somos colonia, no somos protectorado. Yo represento a un país que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con la vida de mexicanos, logró su independencia y su soberanía, y cuando protesté como presidente me comprometí a defender a México. Eso es todo”.

