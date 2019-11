‘Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio’, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá que extranjeros armados intervengan en territorio nacional, esto, luego de la declaración de su homólogo estadounidense de designar terroristas a los cárteles mexicanos.

“Tenemos que apegarnos, ajustarnos a lo que establece la Constitución, no vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. Nadamas para que tengamos el antecedente desde 1914 no hay intervención extranjera en México y eso no lo podemos permitir”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que hacia la aclaración porque ‘hay quienes sin información suficiente piden la intervención’ extranjera en nuestro país; sin embargo, aclaró que hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Aunque algunos quisieran que nos peleáramos, son buenas las relaciones (con EU) tan es así que aceptaron la propuestas de el secretario de Relaciones Exteriores para que la reunión con el procurador de EU se lleve a cabo en México y en lo personal llevo muy buena relación con el presidente Donald Trump”, enfatizó.

Además, dijo que en el ‘caso remoto’ de que EU afectará la soberanía de México, su gobierno actuará en el marco de las leyes internacionales. “Sólo en el caso de que se tomara una decisión que consideraremos afectaría al interés nacional, pero lo veo improbable porque les puedo hasta narrar las conversaciones telefónicas (con Trump), deben estar grabadas, la primera después de los sucesos de Sinaloa, de Culiacán y después de estos lamentables hechos que perdieron la vida niñas, niños, mujeres (caso LeBarón)”, refirió.

Puede México hacer justicia

Acerca de las declaraciones de Trump, el mandatario dijo que va a convencer al gobierno estadounidense que México puede hacer justicia, en especial sobre el caso LeBarón, por tratarse de una comunidad binacional.

“Vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y esto implica un agradecimiento al presidente Trump porque en las conversaciones que hemos tenido, tanto en el caso de Sinaloa como este lamentable caso de la familia LeBarón, él ha hecho propuestas de cooperación y al mismo tiempo ha sido respetuoso de la decisión que nosotros tomamos como país libre, independiente, soberano”, acotó.

En tanto, aseguró que su gobierno está trabajando para conocer lo que sucedió en el caso LeBarón. “Estamos trabajando en conocer lo que sucedió y en hacer justicia no hemos podido hablar, informar, sobre este tema por razones obvias, por cuidar el debido proceso y por mantener este asunto con el sigilo que exige la investigación”, argumentó.

Asimismo, detalló que desde que se suscitó el ataque a la familia LeBarón se tomaron acciones al respecto.

“Le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario Defensa, de Marina, de Seguridad para que se trasladaran al lugar de los hechos, esto lo hicieron, fueron de los primeros en llegar como autoridades de nuestro país”, dijo.

Y agregó: “Di instrucciones también para crear un equipo especial de investigación y esclarecer los hechos para castigar a los responsables, esto en coordinación con las Fiscalías de los estados, en particular la de Sonara y la Fiscalía General de la República”.