Reprueba AMLO asesinato de Abril Pérez; confía en que SCJN atienda el caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el asesinato de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada el pasado lunes presuntamente por su ex esposo, el cual fue puesto en libertad por el juez Federico Mosco, después de que la mujer acusará tentativa de feminicidio.

“Es lamentable, reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, que al contrario se dejó en libertad al agresor”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario confió en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) par atender el caso del asesinato de la originaria de Nuevo León.

“Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia; estoy seguro que el presidente de la Corte va a atender este asunto. Quiero también aprovechar para decirles que se está llevando a cabo un limpia en el Poder Judicial, me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, como no había sucedido antes”, aseguró.

Explicó que ahora está integrado ya el Consejo de la Judicatura con consejeros como Bernardo Bátiz, quienes apoyarán en el cuidado del buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. “De esta forma pienso que se va a avanzar bastante en limpiar de corrupción el Poder Judicial y desde luego que nosotros reprobamos esas medidas”, dijo.

Llama a protestas sin violencia

Acerca de la protesta que se llevó a cabo este lunes en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario reiteró que su gobierno garantiza la libre manifestación, pero pidió hacerlo sin violencia.

“Lo único que pedimos es que se busque hacerlo sin violencia, es lo único, porque no se pude enfrentar violencia con la violencia, al menos ese es mi pensamiento y yo he sido opositor y nunca opté por la violencia, nunca y luché 40 años por la justicia antes de llegar a la Presidencia, un poco más y nunca optamos por la violencia, nos robaron la Presidencia -que no fue poca cosa- y no se rompió un vidrio, pero cada quien tiene su manera de actuar”, enfatizó.

Explicó que cuando no se utiliza la violencia en las protestas por lo general se tienen buenos resultados.

“Tienen buenos resultados, buenos efectos, hay muchos ejemplos, ahora en manifestaciones en otros países, hay conciertos, hay otra manera de expresarse, no estoy cuestionando nada, estoy expresando que no tienen porque haber violencia, no se requiere, la vía pacifica es lo mas eficáz que puede haber y es una fuerza muy poderosa”, puntualizó.