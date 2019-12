AMLO está fracasando y llevando al abismo al país: PRD

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el gobierno federal no quiere reconocer graves errores que afectan a la sociedad, como el incremento a la inseguridad, la violencia homicida y feminicida, así como el decrecimiento en la economía nacional que ha afectado, no solo a los sectores más vulnerables sino a todo el país.

Luego de participar en la marcha convocada para alzar la voz en contra de la administración federal, diputados, senadores y dirigentes de partido del sol azteca, exigieron una eficaz estrategia de seguridad; eliminación de la violencia en el país; un crecimiento económico y mayor empleo; derecho a la salud; generar un desarrollo sustentable y ecológico y el rechazo a la polarización social que diariamente genera el Presidente de la República.

La DNE señaló que el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador está fracasado y llevando al país al abismo, ya que su obstinación y su capricho le impiden escuchar otras voces fuera de su monólogo, mientras los grandes problemas del país se profundizan.

Calificaron ésta como un movimiento que enarbola causas como la justicia y la libertad, por ello respaldaron la presencia de la familia LeBaron, quienes asisten para demandar alto a la impunidad en este país y exigir castigo a los responsables de casos tan lamentables de violencia que viven diariamente los mexicanos.

lamentaron que el mandatario federa no escucha, ni acepta visiones críticas, pero como oposición “no dejaremos de ejercer el derecho a la crítica y a generar alternativas a los problemas de los ciudadanos que López Obrador no puede resolver porque no tiene la capacidad de aceptar que hay otras alternativas distintas a las suyas”.

