Evita AMLO pronunciarse acerca del aborto en México para no ‘polarizar’

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse acerca del tema del aborto en México, al argumentar que su gobierno no quiere polarizar y que sea la misma sociedad la que decida sobre ello.

“No queremos polarizar con este tema. Y no se descarta nada, nada más no promoverlo, esperar a que la misma sociedad sea la que decida sobre este tema”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras descartar que las participantes en las recientes marchas feministas se estén manifestando por el aborto en el país.

“Ese es otro tema, no es exactamente lo que las manifestantes han expuesto, este es otro asunto que se tiene que ver con cuidado, hacer consultas, atenderlo con la participación de todas las mujeres. No es exactamente el tema según entiendo de las manifestaciones, ellas están hablando de agresiones a mujeres, de violaciones”, acotó.

‘Que se resuelva mediante el diálogo’

Al ser informado de que las feministas también incluyen el tema del aborto durante sus protestas, López Obrador dijo:

“No tenía yo conocimiento, aunque en eso nosotros preferimos que lo vayan resolviendo mediante diálogo en la misma sociedad, que el gobierno espere a que haya acuerdos”.

Además, dijo dejar en claro que el no tratar el tema no quiere decir que su gobierno se oponga a la libre manifestación de ideas.

“Nada más quiero también aclarar esto para que no se vaya a malinterpretar.

En la demanda de quitar las penas para mujeres que optan por el aborto, que no se considere delito. Si nosotros no tratamos el tema, el asunto, no quiere decir que nos opongamos a que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios y que en su momento, cuando haya condiciones entre la misma sociedad, se puedan hacer los cambios”.

Y agregó: “Lo que no queremos nosotros es provocar confrontación en temas que sí polarizan. Y ya hay otros temas que estamos abordando -es una transformación lo que se está llevando a cabo- que generan oposición. Imagínense cómo están los corruptos”.

