Mujica desea a México suerte y tolerancia

José Mujica, ex presidente de Uruguay, deseó a los mexicanos entendimiento y tolerancia para enfrentar de la mejor manera la etapa de cambios que está viviendo.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Universidad Iberoamericana, el político aseguró que México también requiere la misma combinación para conservar la relación con Estados Unidos y las políticas migratorias que su presidente ha implementado.

“Le deseo a México, no a López Obrador, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa en la historia que está enfrentando y para el tiempo que va a tener que esperar que se vaya el vecino relativamente incómodo como el que tiene”, aseguró.

Mujica Cordano precisó que recientemente conoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y que le pareció un hombre “afable y simpático”.

Sin embargo, explicó que no emitiría juicio alguno respecto de su gobierno o políticas implementadas por respeto.

”Estúpido sería de mi parte si no fuera dueño de mi silencio, por eso me formó una idea”, atajó a diversos cuestionamientos.

Y agregó: “Yo no quiero hablar de López Obrador, porque no me conviene hablar porque tengo que respetar la casa en la que estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano".

