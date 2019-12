Reprueba AMLO ataque a periodistas durante la cobertura presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque que han sufrido periodistas durante la cobertura presidencial, sobre todo en el primer informe de su gobierno que se llevó a cabo este domingo en el Zócalo.

“Lamento mucho que haya sucedido esa agresión y, desde luego, repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo y no debe suceder eso, eso en vez de ayudar perjudica; eso si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno yo digo aquí que, en vez de ayudarnos, nos afecta. Además son conductas reprobables; no debe haber agresión a nadie” dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, garantizó que en su gobierno hay libre manifestación de ideas ya que consideró que ‘el periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder’.

Asimismo, aseguró que la Cuarta Transformación no ha censurado a nadie y puso el ejemplo de Loret de Mola y ‘Brozo’. “Somos incapaces de pedirle a los dueños de los medios de comunicación que quiten a un periodista, nunca lo hemos hecho es un asunto de principios”, acotó.

Y agregó: “No somos iguales, están queriendo crear una imagen de que hay censura, que se reprime a los medios, lo que hay sí son estas pasiones desbordadas de simpatizantes que se tienen que ir controlando poco a poco. Si lo festejaremos, si lo aplaudiéramos entonces no se controlan, pero si son simpatizantes y están participando en la transformación del país estoy seguro que van a autolimitarse y aunque tengan el corazón caliente la cabeza fría y respetar”.

Feliz, con su informe

Acerca de su mensaje por el primer año de Gobierno, el mandatario manifestó que se siente ‘feliz’. “En lo que corresponde a nuestro informe, que les puedo decir, estoy feliz, feliz, feliz”, señaló.

Explicó que la gente está muy contenta y destacó el hecho de que aguantaran todo su mensaje bajo el sol.

“La gente estaba entusiasmada, contenta, aguantó todo el discurso a pesar del sol, yo estaba preocupado por eso, pero hice muchos esfuerzos por resumir, quite muchas cosas y fue lo que logré y estuvieron ahí, eso es lo más importante el entusiasmo de la gente y en esencia le dedique el informe al pueblo”, enfatizó.

Sobre las protestas que se llevaron a cabo en contra del actual gobierno, López Obrador dijo:

“La oposición tiene garantizado el derecho de manifestación, además es un libertad fundamental el que nos podamos expresar, manifestar, protestar el derecho a disentir, yo lo veo bien, además, lo hemos dicho varias veces, primero estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura, segundo, ya está quedando demostrado cada vez más que existe el conservadurismo en lo político y en el pensamiento”.

En tanto, aseguró que los que se manifiestan al principio eran ‘ciudadanos disfrazados’, pero ahora ‘se están quitando la máscara’, refiriéndose a que en la marcha participaron dirigentes de partidos de oposición.