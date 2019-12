Al día hay 99 asesinatos en el país; pide ONG repensar estrategia de seguridad

A diario se cometen en el país un promedio de 99 homicidios, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe repensar su estrategia en materia de seguridad, y de ser necesario remover al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

Lo anterior lo comentó la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, al dar a conocer los resultados de su informe “Cómo vamos en materia de seguridad pública en el primer año del nuevo gobierno”, los cuales confirman que este año será el más violento del que se tenga historia.

Y es que, de diciembre de 2018 a octubre de 2019 se han registrado 32 mil 656 víctimas de homicidio, 933 de feminicidio, mil 565 de secuestro y siste mil 915 de extorsión, todos con un porcentaje a la alza de 3%, 17%, 13% y 35%, respectivamente.

El 1 de diciembre hubo más homicidios por saldo en Coahuila; ayer hubo 77: AMLO El día en que AMLO festejó su primer año de gobierno, se cometieron 127 homicidios en el país, lo que lo convirtió en el día más violento del año.

Además, también ha sido un año muy violento para los policías, pues han sido asesinados 382, cifra superior a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, subrayó María Elena Morera.

Por si fuera poco, dijo, el presupuesto que se destina a seguridad es muy bajo, ya que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se destinan en promedio 3% del Presupuesto Interno Bruto (PIB) en acciones de seguridad pública, orden y defensa, mientras que en México apenas el 0.9%.

Por lo anterior propuso al Poder Ejecutivo repensar la estrategia de seguridad y de ser necesario hacer cambios.

“El presidente debe recapacitar en su estrategia, y si recapacita y en su estrategia pues ya no cabe el secretario, pues que se vaya. Lo que hemos visto del secretario, como discutía con alguien muy cercano al Presidente, es que es una persona honesta; en México hay muchas personas honestas y capaces, o sea, no sólo necesitamos personas honestas, sino necesitamos que sean honestos y capaces, porque también es una deshonestidad agarrar un puesto para el que nunca te has preparado”, recalcó.

En este sentido, comentó que tampoco hay claridad respecto al número de elementos de la Guardia Nacional ni sobre sus funciones, de igual forma, recordó que no se cumplió con la promesa de que este cuerpo tuviera un mando civil, por lo que esto también debe replantearse.

Estados también deben poner de su parte

Al respecto, el director de Causa en Común, José Antonio Polo, precisó que las entidades también deben asumir su compromiso en materia de seguridad y no esconder o maquillar cifras.

Para ejemplificar lo anterior, comentó que Baja California no ha reportado ningún feminicidio en los 10 meses del año, Durango no tiene víctimas de secuestro y Tlaxcala no reportó ninguna extorsión y en Michoacán, según el gobierno estatal, solo ha habido dos casos de enero a octubre.

“Este tema de información es gravísimo y se está poniendo cada vez peor, por qué, porque ya tienen permiso del gobierno federal. Antes había un Secretariado que mal que bien estaba obligando a los gobiernos estatales para que informaran lo que pasa, por lo menos en sus procuradurías. Ahora el gobierno federal tiene una directiva de no dar información, esconderla o distorsionarla, si esto sigue así nos vamos a quedar sin luz en materia de seguridad pública”, sostuvo.

Para el investigador del CIDE, Julio Ríos, afirmó que la popularidad del Presidente es el único faro que se ha mantenido fijo durante este año en un mar cada vez más turbulento de creciente incertidumbre, por lo que deberíamos ponernos a pensar qué va a ocurrir cuando este faro se apague.

Estados con más impunidad en homicidios dolosos:

Morelos: 99.6%

Chiapas: 99%

Oaxaca: 97.8%

Nayarit: 97.7%

Quintana Roo: 96.6%

Tabasco: 95.6%

Baja California: 94%

Puebla: 92.1%

Colima: 91.4%

Zacatecas: 91%

Fuente: Impunidad Cero

