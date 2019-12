Hasta para fabricar pruebas son malos: Rosario Robles a Gertz Manero

Rosario Robles envió una carta al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que retó a que se le compruebe que las pruebas presentadas en su contra para darle prisión preventiva son verdaderas y afirmó que “hasta para fabricar pruebas son malos!”.

La ex titular de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto señaló que tanto el testimonio de un ex colaborador sobre la advertencia de movimientos financieros en 2014, como la licencia de manejo presentadas no son verdaderas pruebas.

Juicio político contra Rosario Robles confirma venganza política, afirma su hija Desde 2013 se propuso iniciar dicho juicio por el desvío de siete mil millones de pesos, lo que habría dañado al erario.

“El testimonio sin pruebas de un ex colaborador en el que señala que me advirtió desde 2014 de un modus operando que implicaba firmas, convenios con Universidades y que él se rehusó a realizar tal acción (…) la primera página de un finiquito de un convenio (el que dijo desconocer tal persona) en el que aparece como representante de Sedesol para recibir los trabajos acordados con la Universidad de Morelos.

“La falta de arraigo domiciliario basado sobre todo en un informe de Cenapi en el que se informa de un trámite de licencia con una dirección diferente. El problema es que esa no es mi licencia. La que sí es verdadera tiene fecha del 21/02/1986 y que repuse el 28/05/2018, casualmente el mismo día que aparece la fake licencia (…) ni la firma ni la huella digital es de una servidora y la fotografía fue extraída de internet”, dice Rosario Robles en la misiva compartida en su cuenta de Twitter.

La ex funcionaria hizo referencia a su relación política cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México y él secretario de Seguridad Pública capitalina. “Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos”, señaló.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, dio a conocer la licencia falsa. / Foto: Twitter @Rosario_Robles_

Robles Berlanga pide al fiscal General que haya castigo para los responsables y que no se actúe con venganza.

“Tan estoy segura que no miento -afirma- que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí: si la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake licencia existe y que ahí he vivido, yo me declaro culpable. Pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia no venganza como consigna”.

Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 pic.twitter.com/NHPtPXpbDE — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019

Juicio político

La noche de este lunes, Rosari0 Robles fue notificada en el penal de Santa Martha Acatitla, de un juicio político en su contra por el desvío de recursos a empresas fantasma.

La ex jefa de gobierno tiene hasta el 11 de diciembre para comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, para presentar sus alegatos de defensa o enviar un escrito por alegatos a través de su equipo de abogados.

