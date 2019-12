'No soy objetivo', dice AMLO sobre políticas educativas de EPN y Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no ser la persona indicada para hablar sobre las políticas educativas aplicadas en los sexenios de los ex mandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“No soy objetivo, no soy la persona indicada, lo que sí puedo comentar es que nosotros vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, la educación y pensado que un elemento básico es la armonía en el sector educativo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre la reciente prueba PISA 2018, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde los estudiantes mexicanos permanecen estancados en su rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

‘Armonía’ en el magisterio

Sobre el tema educativo, el mandatario consideró que debe haber armonía en el magisterio y destacó que durante su gobierno ha habido diálogo permanente y ya existe un acuerdo.

“Que no se polarice y de ahí ya ver contenidos educativos, mejorarlos, apoyar a los estudiante pobres, todo mundo sabe que si no hay alimentación, si los niños están desnutridos no van a tener la misma capacidad par retener conocimiento, por eso las becas”, enfatizó.

Por otra parte, López Obrador destacó el hecho de que la matricula de nivel medio superior creció 20%. “Se inscribieron 20% más a primero de prepa, se atribuye que es la beca”, señaló.

Además dijo que eso significa que más jóvenes están estudiando y menos están en la calle.

