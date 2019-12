Respetamos decisión del TEPJF de declarar inconstitucional la Ley Bonilla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarando inconstitucional la “Ley Bonilla”, que ampliaba el mandato del gobernador de Baja California de dos a cinco años.

“Respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, el Tribunal Electoral, declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California. Respetamos ese punto de vista y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, refirió que antes ‘se hacían acuerdos en lo oscurito’ y luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado.

“¿Se acuerdan de las concertacesiones? Ello mismo en Baja California, en todos lados, cómo estaban de acuerdo, habían acuerdos en lo oscurito luego utilizaban a los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado o ya habían tranzado”, refirió.

En tanto, aseguró que en su gobierno ya es distinto: “Hay un auténtico Estado de derecho, no es Estado de chueco, esa es una postura en cuanto a la definición de este tema”.

Ley contra ‘outsourcing’ la debe resolver el Senado

En materia legislativa, el mandatario refirió que la ley contra ‘outsourcing’ la debe resolver el Senado.

“Se tienen que poner de acuerdo; primero, escuchar a todos los involucrados, los que están a favor, en contra, escuchar y que se lleve a cabo una consulta, no hace falta mucho tiempo, ya hay posturas claras a a favor y en contra, pero que sí se escuche a todos”, enfatizó.

Explicó que la propuesta del Ejecutivo es que se abra un proceso de consulta tanto del sector empresarial como del sector obrero, especialistas y ciudadanos.

“Eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa y después de eso que sean los senadores de manera libre los que decidan y confiar en los senadores , confiar en el Senado de la República”, puntualizó.

Y agregó: “El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelva porque es un Poder autónomo, independiente, ya no es el tiempo de antes, esto les a a costar trabajo asimilarlo aceptarlo a adversarios, pero ya no hay línea”.