Reunión con familia LeBarón fue fraterna y nos tienen confianza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunió con la familia LeBarón, que se llevó a cabo este lunes en Palacio Nacional, se dio en un ambiente de mucho respeto, contrario a lo que pensaban algunos de sus adversarios.

“Contrario a lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, fue una reunión fraterna y hay confianza, nos tienen confianza”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que de parte del Gobierno Federal hubo muestras de respeto y comprensión por el dolor de la familia que perdió a nueve integrantes, entre ellos, seis menores de edad y al mismo tiempo, refirió que la familia mostró también respeto hacia el Gobierno.

“Hay cosas que yo no había dicho, pero conozco Galeana donde está la familia LeBarón desde hace muchos años y me conocen, yo he recorrido todo el país, he estado en todos los pueblos y son gentes buenas”, enfatizó.

Señaló que en el encuentro privado hablaron ‘como amigos’ y se les informó acerca de los avances en la investigación. “A lo mejor se pensaba que nos quedamos paralizados, pero no fue así por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados y todo se informó y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia”, declaró.

‘Se sienten orgullosos de ser mexicanos’

El mandatario descartó que en la reunión se haya toca el planteamiento que la familia LeBarón hizo a Estados Unidos, sobre declarar narcoterroristas a los cárteles en México y aseguró que ellos se sienten orgullosos de ser mexicanos.

“No (se habló del tema), fue muy respetuosa (la reunión). Ellos son mexicanos, se sienten orgullosos de ser mexicanos, desgraciadamente se polarizan posturas y hay pasiones, pero son gente muy buena, gente mayor, gente seria, religiosa”, dijo.

En tanto, refirió que el Gobierno está cumpliendo con su responsabilidad de hacer justicia por el ataque que sufrió la familia y que no está protegiendo a nadie porque actúan con rectitud y honestidad y hay autoridad moral.

“No puedo comentar más, hay una relación de mucho respeto y se aclararon cosas en el sentido de que ellos lo que quieren es -como es natural- que haya justicia y están llenos de dolor por la tragedia están en todo su derecho, nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, escucharlos y dar resultados”, puntualizó.

Sobre la próxima reunión, el presidente indicó que la familia LeBarón decidirá en qué lugar se llevará a cabo por lo que no descartó que podría trasladarse a Sonora.