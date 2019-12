'Siempre ha dicho lo que siente', dice AMLO sobre Cuauhtémoc Cárdenas

Después de que Cuauhtémoc Cárdenas manifestara que no ve al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador como la izquierda de México, el mandatario mexicano se reservó a decir que ‘el ingeniero siempre ha dicho lo que siente’.

Respetamos decisión del TEPJF de declarar inconstitucional la Ley Bonilla: AMLO El mandatario consideró que eso deja de manifiesto que ya no son iguales los tiempos y que ya hay un auténtico Estado de derecho.

“Mucho respeto. es libre el ingeniero siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista, pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual, nos la pasaríamos todo el tiempo bostezando, aburridos, entre otras cosas, entonces, somos libres y que bien que haya debate y polémica”.

En tanto, aseguró que su gobierno tiene como propósito la transformación de México y ‘no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen’.

‘Es una concepción nueva’

López Obrador explicó que su gobierno está probando que la nueva política que plantea es eficaz y el objetivo principal de ella es desterrar la corrupción del país.

“Esto nos lleva a que podamos hacer justicia, yo sostengo no de ahora, de siempre, de que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción que esa es la causa principal de la desigualdad económica y social del país y lo puedo fundamentar por eso es una concepción nueva, distinta”, acotó.

Asimismo, dijo que ahora ya hay un avance en México porque no se está permitiendo la corrupción, los lujos en el gobierno y no se ha endeudado más al país; además de que se están atendiendo a millones de mexicanos pobres.

“Estamos garantizando que haya mas igualdad, más justicia, ese es nuestro modelo, que no se acepte, no se entienda, que no se esté a favor es otra cosa y respetamos todos los puntos de vista”, enfatizó.

