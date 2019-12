Reconoce AMLO haber criticado al Teletón; ahora pide apoyo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, en el pasado, hace cinco años, criticó al Teletón; sin embargo, ahora dijo que es muy importante la donación voluntaria a este programa puesto que es una ‘buena acción’.

Todos cometemos errores: AMLO sobre presunto robo de libro por parte de embajador El mandatario aseguró que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, ‘es una persona con una trayectoria limpia en política exterior’.

“Sí creo que es una buena acción, todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad más cuando se trata de niñas, de niños, debe de apoyarse. Independientemente, de quién lo haga, si nos gusta o no nos gusta, pensemos en el fin último, que es que las niñas, los niños tengan atención, tengan terapia. Se trata de centros de atención médica, de terapia para niñas, para niños, ya son creo 20, 22 años que se ha venido haciendo. Se han reunido fondos, existen esas instalaciones”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Acerca del tuit que escribió en 2014, donde afirmó: “Ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder”, el mandatario dijo:

“Una vez puse algo sobre el Teletón porque lo que nosotros entregábamos, cuando fui jefe de gobierno, a niñas, niños y a personas con discapacidad era superior a lo que recaudaba el Teletón, mucho más. Entonces, puse un mensaje sobre eso, diciendo que tampoco hagan tanta publicidad, nuestro gobierno destinaba mucho más recurso, y ahora también, estoy hablando de 14 mil millones”.

Y agregó: “Sin embargo, es muy importante lo que hace porque el gobierno no desarrolló la infraestructura de salud suficiente y ellos pueden revertir las discapacidades que no son graves, sobre todo en la gente humilde, en la gente pobre hay una discapacidad de una niña, un niño, y como no tienen recursos económicos para la terapia, esa discapacidad que no es grave, se convierte en capacidad grave y permanente; entonces, se pudo evitar, para esos son estos centros de terapia y de atención médica. Entonces, si ya se tiene esta infraestructura, pues vamos a alentar a que se fortalezca, se consolide”.

Participará a través de un video

López Obrador descartó acudir al Teletón, pero adelantó que participará enviando un video. “Incluso lo grabé, se los voy a enviar porque voy a estar de gira”, acotó.

Refirió que el gobierno no está atendiendo como se necesita la parte médica, por lo que solicitará hacerlo voluntariamente a la gente para que coopere al Teletón y no se desacredite esa acción.

“Si ellos tienen estas instalaciones tenemos que ayudarlos. En este caso es pidiéndole a todos los que puedan hacerlo que voluntariamente cooperen, no desacreditar nosotros esta acción”, enfatizó.

Consideró que ayudará al hacer una convocatoria a que se apoye y nos politice el apoyo a quienes más lo necesitan.

“Es una oportunidad, lo hacemos todos. Todos, todos los mexicanos, somos muy fraternos. Hacer el bien sin mirar a quien. Y entonces, si hay esa oportunidad de colaborar, de participar, hay que hacerlo. No politizarlo todo y no estemos pensando en la sociedad perfecta, lo que hablábamos, de que nadie tiene una mancha, nadie se equivoca, nadie comete un error, somos infalibles. Pues no, somos seres humanos”, puntualizó.

En esta línea, destacó la labor del presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros: “Lo considero, es mi opinión, una gente recta y con sensibilidad social. Patrocinadores y eso yo no me meto a opinar, pero el director es una gente con sensibilidad social, muy responsable”.

