Justicia de Estados Unidos confirma detención de Genaro García Luna

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), arrestado por "conspiración con el narcotráfico y declaraciones falsas".

De acuerdo con el documento dado a conocer por el Tribunal Federal de Brooklyn (misma en la que se juzgó a Joaquín Guzmán Loera), García Luna presuntamente recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de "El Chapo"

"Este martes se desveló una acusación en un tribunal federal de Brooklyn que acusó a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas. A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cartel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado el pasado lunes por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos".

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, anunció los cargos: "García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de 'El Chapo' Guzmán, mientras controlaba la Fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México", declaró Donoghue.

"Su arresto demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los puestos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes", indicó Donoghue, quien agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficina de Campo de Nueva York (HSI), Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y Policía del Estado de Nueva York (NYSP) por su trabajo en el caso.

De acuerdo con la acusación actual (y otras presentaciones judiciales del gobierno), de 2001 a 2012, mientras ocupaba puestos de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para actividades de narcotráfico y trata de personas.

"De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Policía Federal de México. A cambio del pago de sobornos, el Cartel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el Cartel e información sobre carteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos", se lee en el comunicado.

Además, "en dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

También se indica que García Luna "continuó tomando medidas en los Estados Unidos para ocultar su asistencia corrupta a los narcotraficantes", específicamente, mencionan que presuntamente presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados ​​en nombre del Cartel de Sinaloa.

Finalmente, destacan que la investigación fue dirigida por New York Strike Force, una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias policiales federales, estatales y locales apoyadas por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey.

The Strike Force tiene su sede en la División de Nueva York de la DEA e incluye agentes y oficiales de la DEA, NYPD, NYSP, HSI, División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Aduanas y Protección de Fronteras de EU, Servicio Secreto de los EU, Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Guardia Nacional de Nueva York, Departamento de Policía de Clarkstown, Guardacostas de los EU, Departamento de Policía de Port Washington y Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

La información fue dada a conocer en primera instancia por la periodista Ginger Thompson, corresponsal del periódico New York Times y del sitio independiente ProPublica. "La fuente dice que García Luna tenía 'todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses en su modesto dormitorio"", destacó en redes sociales.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

