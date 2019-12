Entrega AMLO Premio Nacional de DH a la activista indígena Obtilia Eugenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, originaría del municipio Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, destacó la lucha de la activista, quien es dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fundada en 2002 para defender los derechos de los pueblos tlapanecos del estado de Guerrero.

Indicó que la luchadora social ha sido ido una de las principales dirigentes de la OPIM, la cual ha impulsado proyectos de desarrollo económico para las comunidades indígenas me’phaa.

Además, Eugenio Manuel se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del Ejército Mexicano contra los pueblos indígenas, de manera particular contra las mujeres, lo que le ha valido estar en constante situación de riesgo, ante múltiples amenazas recibidas.

Destacó que en febrero de este año, la activista y su compañero Hilario Cornelio Castro fueron secuestrados y permanecieron en calidad de desaparecidos durante varias horas, aunque finalmente fueron encontrados con vida unos días después.

Por otra parte, Rosario Piedra indicó también que el consejo de premiación le otorgó una mención honorífica post mortem a Margarito Díaz González, ambientalista, marakame (líder religioso) y defensor de los sitios sagrados del pueblo wixárika en Nayarit, quien fue asesinado el pasado 8 de septiembre al llegar a su domicilio.

‘Ni un violador más en nuestro camino’

La activista indígena agradeció el reconocimiento que le fue entregado y aseguró que también es una responsabilidad como mujer y como indígena seguir luchando.

“No me puedo quedar callada cuando hay mujeres violadas, asesinadas, no entiendo la violencia contra nosotras menos en centros de estudios donde se supone está la gente más civilizada; no se respeta a las mujeres”, enfatizó.

Durante su discurso, pidió que pare la violencia contra las mujeres en los pueblos, ciudades, escuelas, montañas, universidades, entre otros. “Que se acabe de una vez por todas, no queremos ni un violador más en nuestro camino”, dijo.

Por otra parte, celebró la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente, donde expuso que muchos ayuntamientos continúan ejerciendo el delito de manera habitual, por lo que solicitó que el dinero que mande el gobierno federal lo haga de manera directa mediante los comités para evitar más corrupción.