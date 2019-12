Rosario Piedra tiene todo nuestro reconocimiento: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y dijo tenerle confianza para que siempre se haga justicia en el país.

“Rosario Piedra Ibarra tiene todo nuestro reconocimiento porque es una mujer con principios, es una mujer integra, ella ha sufrido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos. Su madre, doña Rosario, es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos porque desde la desaparición de su hijo -hermano de Rosario- su mamá se dedicó a buscarlo y a denunciar las violaciones de derechos humanos y creó una organización desde hace muchos años cuando era muy difícil, muy riesgoso luchar”, dijo en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, desde Palacio Nacional.

Y agregó: “Por eso le tenemos a Rosario toda la confianza para que siempre se haga justicia, que no haya impunidad, que no haya influyentismo, que el que cometa un delito sea castigado sea quien sea y estoy seguro que de esta manera vamos a ir haciendo realidad la justicia sin simulaciones”.

López Obrador recordó que en los últimos años una de las prácticas fue engañar, simular y aparentar que se protegían los derechos humanos, que se combatía a la corrupción y había transparencia. “En realidad todo eso era pura demagogia, se creaban los organismos supuestamente independientes y si eran independientes, pero del pueblo no del poder”, acotó.

Siempre lucharemos por la justicia

El mandatario aseguró que la simulación en la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa ya se terminó. “Todo eso tiene que desaparecer, se tiene que acabar, por eso algunos están inconformes, pero ahí se van a ir acostumbrando a que ya no va a haber simulación; tiene que haber justicia de verdad”, dijo.

Destacó que siempre luchará por la justicia y cumplirá todos sus compromisos, uno de ellos, el que no se violen los derechos humanos en nuestro país.

“Antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado, ahora no es así porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado, no se tolera la violación de los derechos humanos y esto, que es un verdadero cambio, se hace posible porque cuento con el apoyo de servidores públicos sensibles que le tienen amor y respeto a nuestro pueblo”, enfatizó.

Asimismo, recordó que él y su equipo llegaron a la Presidencia después de muchos años de luchar por la justicia: “Ahora que estamos como autoridad no podemos olvidar de dónde venimos, qué hemos hecho y cuáles son las causas que siempre hemos defendido, dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, pero nosotros estamos bien parados, firmes y actuamos con aplomo porque tenemos ideales y tenemos principios que es lo que más nos importa”, puntualizó.