Condena AMLO agresión a comunidad LGBT+, tras polémica por pintura de Zapata

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos suscitados este martes en Bellas Artes, donde un grupo de activistas LGBT+ resultó agredido por defender la exhibición de la obra "La revolución", de Fabián Cháirez.

“No debe de haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso, tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo ser ‘amante de la libertad’ y, como presidente de México, dijo estar obligado a buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero al mismo tiempo escuchar a todos y que haya diálogo.

“También aclaro, estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata, con la familia del gran líder Emiliano Zapata al que le dedicamos este año con todos los homenajes, eso mismo es un homenaje al general Zapata en el marco de las libertades que existen y que se deben garantizar”, enfatizó.

Secretaría de Cultura resolverá

Debido a la polémica generada por la pintura en donde aparece el general desnudo, con tacones y un sombrero rosa, el mandatario dijo que pidió a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que atienda el asunto.

“Que se busque la conciliación, no estoy de acuerdo con la violencia a las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó, de agredir a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad, creo que no es ese el camino”, refirió.

López Obrador consideró que debe haber diálogo, pero al mismo tiempo respetar el trabajo de los artistas. “Los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura, es un asunto especial, lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza, qué es eso d entrar a Bellas artes y golpear, no, eso es totalmente reprobable, yo creo que se va a lograr un acuerdo, conozco a la mayoría de los miembros de la familia del general Emiliano Zapata y es gente de primera”.

En esta línea, aclaró que, según la información que tiene, la organización que participó en el ataque a la comunidad LGBT+, la Unión de Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), actuó por decisión propia y no necesariamente su actitud responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata.