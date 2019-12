No estamos aprovechando detención de García Luna para atacar a Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, su gobierno, no está aprovechando la detención de Genaro García Luna para atacar al ex presidente, Felipe Calderón.

“No quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al ex presidente, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mi, al país, porque todo esto comenzó -no hay que olvidarlo- con el fraude electoral; sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tener, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie y yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que no puede adelantar vísperas y pidió esperar a que se lleve a cabo la investigación correspondiente.

“No puedo adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie ni a Calderón ni a nadie, inclusive García Luna es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Nosotros no vamos a utilizar el gobierno para perseguir a nadie, es un asunto de principios, no vamos a fabricar delito a nadie”, acotó.

Aseguró que su gobierno tiene autoridad moral y la detención de García Luna significa una derrota a un régimen corrupto.

“Lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó porque todavía hay quienes insisten en que esa era la opción, la alternativa”, enfatizó.

Confirma ayuda a la FGR

Sobre la investigación en curso, a García Luna y a los implicados, López obrador dijo que su gobierno ayudará en todo lo que requiera la Fiscalía General de la República.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que solicite la Fiscalía en el entendido que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite sobre todo en movimientos de dinero y bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera”, dijo.

Y agregó: “Santiago Nieto es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la Fiscalía, que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto. Lo que ya se sabe es bastante fuerte porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loera, es pare de la misma investigación, no es algo que haya surgido de último momento , lleva tiempo esa investigación”.

En tanto, indicó que hay que esperar a la declaración de García Luna. “García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en ese sentido de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva; entonces, se espere a demostrar quien recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad, pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable”, agregó.

La lección, dijo, es que “no debe de reinar el dinero” porque “el dinero es la mamá y el papá del diablo”.

Además, rechazó que haya habido un acuerdo con el fiscal estadounidense, William Barr, para la detención de García Luna.