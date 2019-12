AMLO se reúne en privado con padres de víctimas de la Guardería ABC

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con los padres y madres de las víctimas de la Guardería "ABC", en el hotel Santorian de esta capital.

Si crecimiento significa dañar al ambiente, no lo aceptamos: AMLO El mandatario indicó que lo más importante es cuidar el medio ambiente y la salud de los seres humanos por lo que su gobierno busca un equilibrio.

El Presidente llegó acompañado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; y Aarón Mastache, comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Gobernación.

Se trata de una segunda reunión que sostiene López Obrador con los familiares de las víctimas en Hermosillo, Sonora.

Julio César Márquez, padre de una de las víctimas, aseguró que le perdieran al Presidente que firme un decreto presidencial que otorgue una pensión vitalicia a menores que por sus lesiones nunca podrán trabajar.

También criticó la actuación del subsecretario Alejandro Encinas de quien dijo "ya no es un interlocutor válido" para unas 40 familias de víctimas.

"Sabemos que él confía plenamente en Alejandro Encinas; sin embargo, nosotros ya no confiamos en Alejandro Encinas porque él está al tanto de estos abusos, de todas esta victimización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y sin embargo, no hace absolutamente nada para detenerlo cuando en reuniones nos ha dicho que la CEAV no va a litigar en contra", reclamó.

Lo más visto en Publimetro TV: