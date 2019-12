Beltrones solicitó amparo por saqueo de Duarte en Chihuahua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, el político priista Manlio Fabio Beltrones, solicitó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) o la de Chihuahua (FGE), ante las investigaciones por los presuntos desvíos de César Duarte.

“Hay la solicitud de un amparo -que tiene de luego el derecho solicitar y se otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente- por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra Duarte, sobre ese tema me informaron de la Consejería Jurídica nuestra”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Acerca de si conocía más detalles sobre la investigación contra Beltrones, el mandatario mexicano se limitó a decir:

“Como salió en los medios de información, se indagó y es una solicitud de amparo, creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas”.

Indagatoria, ¿con arista política?

En cuanto a si la indagatoria contra Manlio Fabio Beltrones tiene alguna arista política, López Obrador manifestó:

“Todo es político, acuérdense que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es política, el que dice que no es político no sabe lo que realmente dice; el que incluso se jacta de ser analfabeta político no sabe lo que está diciendo”.

En esta línea, pidió a su equipo de comunicación proyectar ante medios el poema de Bertolt Brecht, titulado ‘El analfabeto político’, el cual dice:

"El peor analfabeto

es el analfabeto político.

No oye, no habla,

ni participa en los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida,

el precio del pan, del pescado, de la harina,

del alquiler, de los zapatos o las medicinas

dependen de las decisiones políticas.

El analfabeto político

es tan burro, que se enorgullece

e hincha el pecho diciendo

que odia la política.

No sabe, el imbécil, que,

de su ignorancia política

nace la prostituta,

el menor abandonado,

y el peor de todos los bandidos,

que es el político trapacero,

granuja, corrupto y servil

de las empresas nacionales

y multinacionales".