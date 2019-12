Alejandro Gertz recibirá a padres de víctimas de Guardería ABC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en la reunión que sostuvo este jueves con los padres de las víctimas de la Guardería ABC, en Sonora, se comprometió a que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, los recibiría, hecho que después fue confirmado por el mismo funcionario.

“Yo me comprometí, aprovecho aquí para pedirle de manera muy respetuosa al fiscal Alejandro Gertz que los reciba, que les informe sobre cómo va la investigación. Me lo pidieron, yo me comprometí a eso. Lo hago, repito, de manera respetuosa, porque el fiscal es autónomo, es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos. Entonces, por eso lo hago. Y se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Recordó que, en su momento, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó un proyecto para atender el asunto de la Guardería ABC.

“Hizo una investigación profunda. Por algún motivo se rechazó y ahora tanto los familiares como nosotros estamos pidiendo que se tomen en cuenta esos elementos de la investigación que se hizo en su momento, que no se archive y que se le dé curso a la investigación. Para eso es el encuentro con Alejandro Gertz”, acotó.

Decreto de atención vitalicia, hasta lograr acuerdo

Sobre el decreto de atención vitalicia que pedían algunos padres de las víctimas de la Guardería, el mandatario dijo:

“Sí, pero hasta que estén de acuerdo. No es asunto de un nuevo decreto y si hay inconformidad pues no tiene sentido. Tiene que haber un acuerdo general, en eso quedamos”.

En esta línea, informó que el 12 de marzo regresará a Sonora y para entonces, dijo esperar que exista un consenso.

“Hay visiones también diferentes entre el mismo colectivo. Entonces, estamos buscando un acuerdo general y si se llega a ese acuerdo general, entonces un decreto presidencial para que lo que se acuerde se mantenga en el tiempo, que no lo puedan quitar, porque estamos hablando de daños que desgraciadamente se van a padecer durante muchos años, los niños, los que tienen lesiones graves, y se tiene que ver hacia futuro.

Por otra parte, aseguró que el Seguro Social se está haciendo cargo de la reparación del daño ‘de manera solidaria’ y en eso no hay límites.

“Hemos planteado ayudar en todo, se ha avanzado en ese tipo de apoyo, lo que tiene que ver con entrega de recursos, sobre todo atención médica, atención a las niñas, a los niños afectados, pero también por ley hay que atender el pago de indemnizaciones y el hacer justicia, que se castigue a los responsables”, puntualizó.

