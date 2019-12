Los que encabezaron la CNDH eran priistas embozados: Rosario Piedra

“Por qué a ellos (sus antecesores), no les reclamaron su filiación partidista, eran priistas embozados”, cuestionó Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quienes le han señalado su militancia en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"A ellos nunca se lo reclamaron, tenían afiliación priista, embozada, a veces, que es peor. Eso nadie se lo reclamó a ninguno, los únicos que lo reclamamos fuimos las víctimas, y no nada más el Comité Eureka, sino muchos colectivos que dijeron, ¿para qué acudir a la Comisión Nacional si nunca pasa nada? Y eso es algo terrible", externó.

Indicó que está revisando tres recomendaciones que fueron tramitadas por la anterior directiva, pero aún no decide si proceden y si las rubricará.

Piedra Ibarra restó importancia a los señalamientos cuestionando su nombramiento como titular de la CNDH, al considerar que “no me preocupan, porque nuestra vida, nuestra lucha, siempre ha estado en el ojo, en la mira".

"Porque es una lucha que va contra toda injusticia, contra todo el Estado y que siguen ahí resquicios a pesar de que la gente haya elegido un nuevo gobierno, pero siguen estos resquicios y obviamente hay que estar vigilantes por las víctimas, no proteger a un gobierno, lo que están demandando las víctimas”, reiteró.

Cuando se le preguntó qué les diría a quienes no están de acuerdo con que dirija la CNDH, contestó que “no les mando mensaje están en su derecho de opinar”.

También han reclamado a Rosario Piedra ser víctima

Apuntó que además de su militancia partidista, también le han reclamado provenir de un colectivo de víctimas.

“¿Qué les diré?, que desafortunadamente soy víctima, porque no es algo que me dé felicidad, pero a la vez también el ser víctima y sobre todo de desaparición forzada, es algo que uno empieza a ver que no se respetan las leyes en este país, a pesar de tratados internacionales"

"A pesar de que se hayan signado mil compromisos, mil cuestiones, la impunidad, la corrupción, la represión sigue imperando y eso tenemos que acabar”, se comprometió.

Rosario Piedra reafirmó su postura ante quienes cuestionan su -aseguran-, falta de preparación en el tema.

“Y yo digo que sí estoy preparada, porque el hecho de no ser abogada, no se requiere ser abogada para estar aquí, eso también es una mentira, la misma convocatoria establece que preferentemente, pero no necesariamente".

"Entonces, aparte, aquí en este organismo confluyen una serie de profesionistas que van a estar para eso, para complementar todo aquello que se requiera, desde abogados, sicólogos, en fin, forenses, todo este tipo de profesiones que tienen que trabajar interdisciplinariamente para poder hacer llegar la justicia”, puntualizó.

Exige paciencia para ver resultados

Aunque pidió paciencia para empezar a ver los resultados del cambio de régimen, que tiene que considerar la campaña mediática que se ejerce en su contra.

“No porque alguien llegue a un cargo público y aunque tenga las mejores intenciones no puede cambiar de la noche a la mañana, se necesita hacer acciones, y acciones que a veces cuesta implementar".

“Vamos a tener precisamente esa cuestión mediática, detractora, con mentira, tras mentira, tras mentira, porque todo lo que están diciendo es falso. Es falso que yo llegué de una manera… ya no voy a hablar de eso, y lo que tenemos es trabajar, trabajar todos para poder romper con ese sesgo mediático que hay, porque también es un sesgo mediático”, reiteró al finalizar la entrevista.

