Ordena AMLO revisar el Gobierno y despedir a ligados con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que giró instrucciones para hacer una revisión profunda en todo el Gobierno y despedir a quienes hayan estado ligados a Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Las millonarias casas de Genaro García Luna, superpolicía de Fox y Calderón Su ascenso en el poder político se reflejó en sus propiedades, pasó de tener dos modestas casas con un valor en conjunto menor a un mdp de pesos a tener una vivienda de más de 7 mdp.

“Ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno, quienes participaron estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, para afuera, para afuera”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional..

Explicó que en la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa no se permite la corrupción ni la impunidad.

“Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas. Y está escrito: no se tolera la corrupción, la impunidad ni de mi familia. Ya lo dije, me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad solamente”.

Transición

López Obrador recordó que su gobierno se encuentra en un proceso de transición y aún ‘lo viejo no termina de morir’.

“Hay cosas que todavía no se hacen bien en el gobierno, a pesar de que se están dando los cambios. Acuérdense que hablo de que estamos en un proceso de transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, así estamos”, sostuvo.

Indicó que hay personas que aún se resisten a entender que el Gobierno ya cambió y ahora es distinto. “Hay quienes todavía no han entendido que esto ya es distinto, en el mismo gobierno, porque estaban acostumbrados a actuar de otra manera”, agregó.

En esta línea, destacó que, por ejemplo, este jueves que se reunión con padres de la víctimas de la Guardería ABC, le informaron de un oficio que contestó Relaciones Exteriores a un organismo internacional de defensa de derechos humanos en los mismos términos en que se contestó un oficio en la pasada administración.

“Lo copiaron, como si fuese lo mismo, negando todo. Pues nos enteramos y se tiene que rectificar”, puntualizó.

Lo más visto en Publimetro TV: