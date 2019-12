Pide AMLO a campesinos 'no hacerse patos' y aprovechar Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los campesinos que están inscritos al programa Sembrando Vida, trabajar sus tierras para que de esa forma salgan adelante y dejen herencia ‘a los que vienen detrás’.

“Vengo a decirles que aprovechen esta oportunidad para que salgan ustedes adelante y sobre todo se les deje una herencia a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros, que nos ayuden todos para que el que esté recibiendo el apoyo, trabaje, cultive la tierra, siembre, no es que ‘me canso ganso’ y ustedes ‘se van a hacer patos’”, dijo durante su discurso en la asamblea ejidal, desde Amatán, Chiapas.

Y agregó: “Es aprovechar, nada de que ya nadamas mi tarjeta, ya me dan mi dinero y, a la hamaca, compañera, compañero, escucha, en la hamaca no se lucha”.

Sobre el programa Sembrando Vida, el mandatario indicó que actualmente se trabaja un poco más de 500 mil hectáreas, que da empleo formal a 200 mil sembrados, pero el año próximo se aumentarán otras 500 mil hectáreas para beneficiar a 400 mil sembradores.

“No es empleo temporal, no es nadamas por este año, son los cinco años que voy a ser presidente que van a recibir ese apoyo para cultivar sus parcelas”, sostuvo.

Además, dijo que la intención de su gobierno es que con los ahorros se pueda sostener el programa un año más, es decir, no finalizaría en 2024 cuando termine su gestión, sino en 2025 aunque ya no esté en la Presidencia.

“Es un programa para que ustedes aprovechen y el que tenga su terreno lo pueda cultivar, ya sea el ejidatario o su hijo, el pequeño propietario o su hijo y van a estar recibiendo los cuatro mil 500 pesos mensuales y 500 que van a quedar de ahorro porque lo que estoy pensando, que he hablado con Maria Luisa, que es la secretaria de Bienestar, es que ese ahorro sirva para que el programa se pueda sostener un año más, que no termine en 2024 sino alcance hasta 2025 aunque ya no esté yo en la Presidencia”, acotó.

En tanto, se comprometió con los presentes a ayudar al gobernador Rutilio Escandón a que tenga el presupuesto suficiente para que se haga cargo de construir el camino en el municipio de Amarán.

