‘Tan bien que iban’, dice AMLO a diputados por rechazar reducción en partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la votación en la Cámara de Diputados, que terminó por desechar el dictamen de reducción del 50% al financiamiento público de los partidos políticos.

“Al final los diputados se oponen a algo que no les afecta, sólo por la postura de los partidos, ahora si que como se decía antes ‘tan bien que iban’, pero pueden reparar, pueden enmendar, pueden rectificar, eso también es política no caer en la autocomplacencia, no cerrarse”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario dijo que lamentaba la votación puesto que todo el año los senadores ‘trabajaron bastante’ e hicieron muchas reformas a la constitución, ‘modificaron como 30 o 40 reformas muy importantes’.

“Estoy convencido que esas reformas significan, en los hechos, un nueva Constitución, el que sea delito grave la corrupción, la facturación falsa , el robo de combustible, delito grave el fraude electoral, el quitar privilegios para altos funcionarios públicos, prohibir condonación de impuestos, la nueva ley de salud, la cancelación de reforma educativa, en fin, muchas cosas buenas, la creación de la guardia nacional y la aprobación en el Senado del Tratado”, refirió.

En tanto, pidió esperar al próximo año, ‘porque la política también es tiempo y hay veces que no es tiempo, hay que esperar y ojalá se logre la disminución’.

Seguirá insistiendo

López Obrador aseguró que volverá a intentar que se apruebe la iniciativa de la reducción del presupuesto a los partidos, puesto que fue una promesa de campaña.

“Hay que seguir insistiendo, creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma , a lo mejor lo hacemos nosotros, para febrero regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto, porque es austeridad y no es un asunto administrativo es de principios; no pueden haber partidos ricos con votantes pobres, con ciudadanos pobres”, sostuvo.

Indicó que tal vez lo que faltó fue más explicación sobre la reforma y por ello a veces sólo por inercia toman las decisiones los dirigentes.

“Algunos legisladores no se enteran bien y obedecen a quien está decidiendo arriba, pero se puede llegar a un acuerdo en ese sentido, porque en este tiempo mi opinión es que sea fortalecido el Poder Legislativo, sea fortalecido por sus acciones, incluso ellos llevaron a cabo un plan de austeridad, lo que le cuesta ahora al pueblo mantener a la Cámara de Diputados, de Senadores, es mucho menor que el año pasado; hubo una reducción de senadores, diputados, de sus gastos”, puntualizó.