Situación de CFE impide bajar precios de luz: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ante sus paisanos tabasqueños, que por el momento no habrá una baja en los precios de la luz debido a la situación económica que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, aseguró a los pobladores de Jalapa, que no subirán los costos del servicio y les prometió que una vez que logre estabilizar a la empresa los precios de la energía eléctrica irán a la baja.

“Ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda, querían acabar con la CFE (…) no podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar. Una vez que se fortalezca la CFE bajarán los precios”, manifestó al expresar: “debo hablarles así de franco”.

López Obrador recordó a los pobladores que le pidieron que los precios de la energía eléctrica sean más bajos, que en antiguos regímenes se desmanteló a la empresa energética del Estado con miras a que privados se hicieran de la producción de la electricidad.

Gobierno no será aliado del crimen organizado: López Obrador

El presidente también aseguró que su gobierno no será aliado de la delincuencia organizada, como fue en administraciones pasadas.

“Dejaron crecer mucho el problema, ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro país”, aseveró.

En ese sentido, dijo que su gobierno trabajará incansablemente por lograr la pacificación de México y alertó que no se tolerará la colusión de las autoridades con miembros del crimen.

Pidió a los mexicanos tener confianza en que garantizarán la paz en el país sin generar más violencia y sin “contubernio de la autoridad con la delincuencia”.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado el 10 de diciembre en la localidad de Grapevine, Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.

