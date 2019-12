‘Trato igual’, advierte Ebrard a EU si no cambia postura por agregados laborales

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, declaró que el Gobierno de México no aceptará los agregados laborales que proponen los legisladores de Estados Unidos y de no cambiarse la postura, se dará un trato igual.

“Un país no puede asignar agregados en otro, si no tiene la autorización del país anfitrión (…) El límite de México es que no aceptaremos ninguna persona, funcionarios que no estén autorizados por la ley”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El canciller aclaró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está intacto, no ha sido modificado y no hay letras chiquitas. “El texto que se firmó, igualito, se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso”, refirió.

En tanto, advirtió que, de no modificarse la postura de Estados Unidos, el gobierno de México responderá bajo ‘trato igual y reciprocidad’, por lo que las modificaciones que haría en adelante nuestro país sobre el T-MEC podrían ya no notificarse a sus contrapartes.

Sobre el negociador de México en el T-MEC, Jesús Seade, el canciller afirmó que no fue consultado por la contraparte negociadora estadounidense sobre la disposición de agregados laborales; sin embargo, aclaró que el funcionario nunca ha mentido y que tiene todo el respaldo del Gobierno de México para continuar la negociación.

Asimismo, explicó que lo propuesto en el Congreso de Estados Unidos aún es una iniciativa de ley y, de llegar a aprobarse, deberá existir un diálogo con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, para compartirle la postura a nombre del Senado.

Foto: Gobierno de México

Agregados salieron de ‘manera clandestina’

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los agregados laborales no se acordaron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y estos salieron de manera clandestina.

“Estados Unidos envió una ley al Congreso para la supervisión de este Tratado que habla que cada seis meses pueden venir inspectores, lo cual no se acordó en el Tratado y esto sale de manera clandestina, aunque tiene desde luego derecho porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas y del Congreso aprobarlas, modificarlas o rechazarlas”, acotó.

Indicó que este asunto, se tratará del mismo modo que se ha utilizado en otros relacionados con el gobierno estadounidense.

“Como este tema nos ataña, tenemos una postura al respecto, no tiene que ver con afectación al Tratado que, repito, es un avance y ya se está tratando este asunto con el mismo método que hemos utilizado con relaciones en Estados Unidos, el método de dialogo para la cooperación y el desarrollo”, puntualizó.