Gobernadores de Querétaro, Nayarit y Campeche no asisten a mesas de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer el quién es quién en materia de seguridad pública local, reporte que reveló la asistencia de los gobernadores a las mesas de seguridad, donde Queretaro, Nayarit y Campeche registraron nula participación.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal informó que en el periodo del 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019, el promedio máximo de sesiones realizadas es de 263.

De acuerdo a la gráfica mostrada, la Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Puebla, lideran la lista de asistencias de gobernadores; mientras que Queretaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Morelos y Sonora son los de menos participación.

Foto: Gobierno de México.

Durazo Montaño refirió que las mesas de seguridad son coordinadas por los gobernadores o una autoridad civil de alto nivel; sin embargo, algunos delegan el trabajo a otro representantes que no tienen una responsabilidad relevante vinculada a la seguridad.

No busca AMLO culpar a nadie, pero que ‘se apliquen’

Sobre la asistencia de los gobernadores a las mesas de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se busca culpar a nadie, pero ‘que se apliquen’ las autoridades locales.

“El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada, absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene. No se trata de culpar a nadie, todos tenemos que hacernos cargos y responsables y tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad en todo el país”, enfatizó.

En esta línea, el mandatario solicitó a las autoridades locales que pongan atención en materia de seguridad en los estados.

“Pidiendo a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe tener toda la atención, más que otros y hay veces que no se atiende de manera directa”, acotó.

En tanto, refirió que lo que busca el Gobierno federal es ‘convencer, persuadir y buscar un acuerdo’ con los gobernadores.

“La verdad se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, pero también informando con transparencia, no ocultando nada, vamos a seguir trabajando de manera coordinada, cuando no hay participación de los gobiernos locales, nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir sobre todo cuando se trata de la autoridad porque los vacíos siempre se llenan, por la autoridad o por otros”, puntualizó.

Asimismo, indicó que en el transcurso de esta semana se llevará a cabo una reunión con gobernadores e insistió en que hay muy buena relación con ellos y que 'no hay pleitos'.