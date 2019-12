Rosario Robles presenta queja ante la CNDH

Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público Federal por faltas al debido proceso.

La ex funcionaria acusa que de “manera sistemática ha fabricado pruebas, mentido y difamado a la ex funcionaria con el propósito de mantenerla en prisión preventiva e iniciarle un proceso judicial plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa”.

Rosario Robles: ¿Soy un trofeo para exhibir el combate a la corrupción? El próximo 17 de diciembre la magistrada Isabel Cristina Porras decidirá si mantiene, revoca o modifica la prisión preventiva contra Rosario Robles.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, Robles señala al MP de haber recurrido a mentiras, falsificaciones, (y) difamaciones, para obtener privarla de su libertad “simulando apegarse a la ley”.

Los abogados de Robles Berlanga consideraron que la Fiscalía General de la República y el MP han estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a los derechos humanos de Robles.

Robles pidió a la ombudsperson admitir su queja e iniciar la investigación correspondiente requiriendo la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos, y emitir la recomendación correspondiente para resarcir el daño que le han ocasionado.

Señaló que la investigación periodística La Estafa Maestra, por la que se encuentra vinculada a proceso “hasta ahora no probada, involucra a otros ex servidores públicas que laboran en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que ha sido llevada a prisión soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio”.

La ex jefa de gobierno capitalino asegura que se ha violentado su presunción de inocencia.

La defensa legal que representa a la ex funcionaria consideraron que “la admisión, atención y resolución de la queja” es “una oportunidad histórica para que la nueva titular de la CNDH demuestre su imparcialidad, autonomía e independencia”.