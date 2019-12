Defiende AMLO Estado laico tras iniciativa de senadora de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el Estado laico en México tras la iniciativa que presentó la senadora de Morena, Soledad Luévano, la cual busca modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que permitiría la colaboración entre el Estado y la iglesia.

“En lo que a mi corresponde considero que ese tema no debe tocarse, lo digo también con mucho respeto a la senadora, que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo, pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que eso se resolvió, la separación del Estado y de la iglesia”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, consideró que modificar ese principio no ayudará, sino al contrario. “Ya en su momento hubo confrontación, bueno eso motivó hasta una invasión extranjera, entonces no nos metamos en ese campo, en ese terreno, yo creo que todo mundo, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución”, acotó.

Asimismo, explicó que el Estado laico significa garantizar la libertad religiosa: “A veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligioso, no, es garantizar las libertades, y garantizar las libertades de creyentes y no creyentes, nadamas que no relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado”.

Desde Presidencia no hay iniciativa

López Obrador dejó claro que la iniciativa de la senadora de Morena no va desde la Presidencia de la República y que eso no está contemplado.

“Desde presidencia no está contemplada (la iniciativa), lo que sí es elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad y recibir beca para estudiar cuando no se tengan los recursos económicos suficientes y va a quedar establecido en la Constitución”, refirió.

Además, explicó que la iniciativa de la senadora es a título personas y cada ciudadano tiene su criterio.

“Es a título personal (de la senadora), es una iniciativa, es un derecho que tienen los legisladores que lo pueden ejercer, tienen el derecho a presentar iniciativas, ese es su trabajo, desde luego, se requiere el consenso en el grupo y se requiere que, al final, esa iniciativa se apruebe; es apenas un proyecto”, puntualizó.

Y agregó: “Somos libres y tenemos que respetarnos todos y podemos no estar de acuerdo, pero garantizar el derecho a la libertad, a la expresión, libre, a la libre manifestación de las ideas”.