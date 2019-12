Descarta AMLO investigación contra Calderón; niega persecución

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en México, por parte del Ejecutivo federal, se vaya a abrir una investigación contra el ex presidente Felipe Calderón derivada de la detención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública supuestamente vinculado con el Cártel de Sinaloa.

“Ellos (autoridades estadounidenses) iniciaron una investigación y nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, lo que soliciten, pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos; nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes al proceso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, refirió que si la Fiscalía General de la República decide abrir un proceso en contra del ex presidente sería una decisión de dicha instancia, que es autónoma.

“En lo que tiene que ver con el Ejecutivo no queremos que se vea como persecución, las cosas se terminan sabiendo cuando no hay impunidad, aquí la ventaja es que nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con grupos de intereses creados; esa es una gran ventaja”, acotó.

Sobre las críticas de que México no habrá una investigación del caso García Luna, dijo que corresponde a la FGR y ya está la investigación en Estados Unidos. “Lo que no vamos nosotros a hacer -y es una garantía importante- es proteger a nadie, no vamos a ser tapadera de nadie y decir las cosas como son en toda esta investigación”, agregó.

Consulta de juicio a ex presidente, sólo si la ciudadanía quiere

En el caso del ex presidente Felipe Calderón, dijo que también su juicio correspondería a la investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos y su postura sigue siendo la misma: que no se haga juicios a ex presidente de México y se vea hacia adelante.

“Mi postura desde el principio es que, si los ciudadanos solicitan que se lleve a cabo la consulta para investigar a los ex presidentes, que nosotros actuemos a partir de esa consulta, esa fue mi postura desde que tomé posesión. Si hay consulta, ahora hay mecanismos, si piden que se lleve a cabo esta consulta nosotros nos aplicaríamos”, enfatizó.

En tanto, sobre su voto, dijo que el optaría por el ‘no’. “Nadamas es un voto para que no nos metamos a enjuiciar a ex presidentes lo que tenemos que ver es hacia delante, ver el punto final”, dijo.

Aseguró que la gente aplaudiría la persecución a ex presidentes, pero eso nadamas quitaría tiempo. “Me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción, que se pueda estigmatizar la corrupción, me interesa mas que otras cosas”, puntualizó.