Analiza López Obrador desaparecer figura de testigos protegidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza cerrar el programa de testigos protegidos en México, puesto que aseguró que no se permitirá la tortura mediante esa figura jurídica durante su sexenio.

“Nosotros no vamos permitir la tortura, no se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Asimismo, refirió que, en lo que lleva de gobierno, no ha habido tal figura y advirtió que no los habrá bajo esas condiciones que violen sus derechos humanos.

“No ha habido en todo este tiempo nada así, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones”, sostuvo.

En tanto, informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un plan para hacer justicia en casos en los que se violaron derechos humanos, que se llevaron a cabo estas prácticas de tortura y en donde no se han dictado sentencias.

“Todo eso lo está atendiendo la licenciada Olga Sánchez Cordero. Lo que no alcanza o no abarca la Ley de Amnistía se está atendiendo también en Gobernación. De modo que estos casos pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez para que sean atendidos”, puntualizó.

Caso Ayotzinapa

Acerca del caso Ayotzinapa, el mandatario aclaró que está pidiendo apoyo a la ciudadanía para obtener información sobre la desaparición de los 43 jóvenes.

“Lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo, que quieran ayudarnos”, detalló.

En esta línea, aprovechó para hacer un llamado para que se conozca la verdad de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos:

“aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos, porque esa es una espina que tenemos clavada todavía y queremos conocer la verdad. Participaron muchos y no perdemos la esperanza de que haya personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos donde están los jóvenes de Ayotzinapa”.

Y agregó: “En este caso, por miedo a represalias, por todo lo que pueda implicar, nosotros daríamos toda la protección, toda, toda la protección del Estado a quien nos ayude a encontrar, a saber sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Pero no es para incriminar a enemigos o adversarios, eso no, no se va usar eso”.