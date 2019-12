Desvío de Segob a familia de García Luna fue en gobierno de Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, fue en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Secretaría de Gobernación triángulo dos mil millones de pesos a una empresa de un familiar de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

UIF investiga a cinco ex funcionarios vinculados con García Luna Uno de los investigados es Luis Cárdenas Palomino, coordinador regional de esa dependencia en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“No tengo el dato del año, no tengo el año, pero Santiago (Nieto) sí lo tiene, porque él fue el que me informó, lo que pasa es que… Sí fue en el tiempo, también eso, del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de (Enrique) Peña (Nieto), porque parece que García Luna tenía unas empresas o daba asesoría; pero no, en este caso fue durante el gobierno de Felipe Calderón”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Reiteró que de lo único que tiene conocimiento es que, en efecto, se llevó a cabo esa operación de alrededor de dos mil millones de pesos y que, de ese dinero, una parte, se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna. “Eso es lo que sabemos”, sostuvo.

En tanto, dijo desconocer cómo va el proceso judicial en Estados Unidos, pero aseguró que poco a poco se irán conociendo los hechos.

‘Cuestión de tiempo’

López Obrador pidió esperar a la declaración de García Luna en Estados Unidos, pues dijo, será cuestión de tiempo para que se ‘ventile’ lo que sucedió.

“Es que todo eso es cuestión de tiempo, o sea, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable”, indicó.

Además, dijo que en el país vecino existe un mecanismo en donde se reducen las penas si se colabora: “Si se contribuye hablando, informando sobre lo que sucedió en este caso de García Luna, si actuaba solo, si tenía socios, si informaba a la autoridad superior o no informaba, todo eso.Pueden significar elementos para que se les reduzcan las penas, ese procedimiento o ese mecanismo de justicia existe, pero hay que esperar a que el juez resuelva en Estados Unidos”.

Al ser cuestionado sobre si recomendaría a García Luna hablar claro y dar toda la información que tiene, el mandatario respondió:

“No, no, no, yo no recomiendo nada, que cada quien actúe de acuerdo a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos, vamos a esperar. Eso es lo mejor, es un juicio […] Vamos a esperar, no nos adelantamos, vamos hasta donde estamos”.