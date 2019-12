Anuncia AMLO inspección a empresas; hace un año proponía eliminar inspectores

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se realizarían inspecciones a empresas para que no haya despidos injustificados o evadir pagos de aguinaldos y vacaciones a trabajadores; sin embargo, en octubre del año pasado, cuando aún era presidente electo, había propuesto la eliminación de inspectores.

“El propósito es que se cumplan aguinaldos, que se cumpla con la ley y decir que va a haber inspección sobre este tema, vamos a estar pendientes, y si tenemos mecanismo adecuado va a haber un quién es quién en el trato a trabajadores, porque tenemos información que se trata de grandes empresas”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En octubre de 2018, el ahora presidente de México explicó que presentaría una iniciativa de ley en materia de responsabilidad ciudadana, en la que el punto primordial era la eliminación de inspecciones a empresas y comercios.

Mediante un video publicado en redes sociales, el mandatario, acompañado por Julio Scherer Ibarra, detalló: “Ya no habrá inspectores, de salud, de economía, de medio ambiente, etcétera”.

Hace poco más de un año, López Obrador refería que la ley que propondría tendría muy pocos puntos, en uno de ellos se suspendía la vigilancia y la fiscalización a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios.

Aunque en ese entonces no especificó si también la ley incluiría la inspección en materia laboral, sí refirió que se acababan las inspecciones en las empresas.

Exhorta a pagar aguinaldo a trabajadores

La mañana de este viernes, el mandatario también hizo un llamado a las empresas a pagar puntualmente el aguinaldo a los trabajadores.

“Vamos a hacer un llamado a las empresas hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica, no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, también recalcó la obligación que tienen las empresas y los patrones de pagar puntualmente el aguinaldo.

La funcionaria instó, también, a que las trabajadoras domésticas deberán recibir su respectivo aguinaldo y agregó que se debe otorgar, como mínimo, un aguinaldo de 15 días de trabajo en el caso de que se haya laborado un año y lo respectivo cuando se haya trabajado menos de ese periodo.