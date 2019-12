"No se puede acusar sin pruebas", señala AMLO sobre Manuel Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las denuncias presentadas contra Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su actual desempeño en la actual administración ya fueron resueltas.

Secretaría de la Función Pública exonera a Manuel Bartlett Irma Eréndira Sandoval afirmó que las normas actuales no obligan a los servidores públicos a declarar propiedades de sus parejas.

“Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tienen que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió. Ademas yo tengo en estos casos un criterio amplio, no se puede acusar sin pruebas”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo que en lo que corresponde al Gobierno federal, Bartlett es el director de la CFE y ahí ‘no hay ninguna tranza’. “A ver ahí cuáles son las tranzas, los contratos entregados como se hacia antes, por influencia”, cuestionó.

Además, López Obrador aseguró que en su gobierno ‘ya no es lo mismo’, ya no hay corrupción y los que se sentían ‘dueños de México’ están pasando por ‘un mal momento’ y cualquier cosa aprovechan para criticar a su gobierno. “Cualquier cosa, Bartlell, es igual, es lo mismo, no, prueben”, acotó.

Pañuelo blanco de NO corrupción

El mandatario aprovechó el tema para sacar un pañuelo blanco ante medios de comunicación con el que dijo que se atrevía a decir que en su gobierno ya no hay corrupción.

“No les gusta a mis adversarios, pero a ver, pañuelito blanco, no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo, a sostenerlo, y quiero que me tapen la boca a ver”, enfatizó.

Y agregó: “Yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas o que tengamos posturas, sí hacer caso, pero tenemos que ser muy objetivos muy profesionales, si hay una denuncia de corrupción sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto no sólo se va a su casa se va a la cárcel para que se entienda”.

En tanto, recordó que ‘antes los conservadores mediatizaban para que no se diera el cambio’.

“Yo no odio, pero no olvido, qué hacia la llamada sociedad civil, los medios de comunicación, no todos, los que estaban al servicio que se sentina dueños, generalizaban, era muy común escuchar cuando ya la gente estaba despertando y ya se estaba dando cuenta de cómo era manipulada, era muy común escuchar todos son iguales, son lo mismo”, puntualizó.