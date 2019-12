Crece 262.5% robo a bancos en noviembre de 2019

Los robos a instituciones bancarias se incrementaron 262% a nivel nacional durante noviembre de 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En su última entrega, el informe que realiza detalló que en noviembre de este año se reportaron 58 de estos incidentes mientras que el año pasado en el mismo periodo fueron solo 16.

En el apartado de afectación al patrimonio se detalla que en lo que va del año se han reportado 418 delitos contra los 394 del año pasado.

Mientras que durante los primeros 11 meses del año, las entidades más afectadas fueron Edomex con 60 asaltos; Sinaloa con 39; Ciudad de México con 34; Morelos con 32; Oaxaca con 29 carpetas de investigación.

En tanto que Veracruz reportó 27; Puebla, 21 y Jalisco y Michoacán, 19 cada una, según el reporte realizado con información de Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

Edomex 60 Sinaloa 39 CDMX 34 Morelos 32 Oaxaca 29 Veracruz 27 Puebla 21 Jalisco 19 Michoacán 19 Guerrero 17 San Luis Potosí 17 Quintana Roo 16 Chiapas 13 Chihuahua 13 Tamaulipas 13 Nuevo León 11 Tlaxcala 9 Durango 6 Guanajuato 6 Tabasco 5 Baja California 4 Coahuila 3 Hidalgo 2 Zacatecas 1 Baja California Sur 1 Aguascalientes 1 Campeche 0 Querétaro 0 Yucatán 0 Sonora 0 Nayarit 0 Colima 0

La interpretación

Para el Secretario General del Consejo de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa esta situación es un reflejo de la impunidad rampante en el país a consecuencia de la falta de atención a la delincuencia por parte de las autoridades.

"No estamos teniendo capacidad de contención no de investigación profunda y esta situación es aprovechada por la delincuencia, es como la humedad y continúa avanzando en la medida que no encuentre un límite o una barrera que evite su propagación", dijo.

En una entrevista con Publimetro explicó que el surgimiento lento de las nuevas instituciones de seguridad como la Guardia Nacional ha sido aprovechado por los grupos delincuenciales.

"En este sexenio a base de la desarticulación de instituciones como la policía federal e improvisar con experimentos de reducir salarios y beneficios se debilitó la seguridad", apuntó.

Incidencia delictiva

En la última actualización del Centro Nacional de Información se da cuenta de se han reportado un millón 860 mil 962 carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional por los distintos delitos considerados del fuero común.

Entre ellos destaca que el Edomex encabeza las investigaciones con 306 mil 647; la CDMX ocupa el segundo lugar con 224 mil 369; Guanajuato, 1126 mil 777; Jalisco, 145 mil 678; Baja California, 95 mil 311.

Seguido de Puebla con 71 mil 268 delitos; Nuevo León con 69 mil 511; Chihuahua con 66 mil 646; Querétaro con 55 mil 879; Tabasco con 52 mil 519 y Coahuila 49 mil 554.