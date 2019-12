“La idea del macho mexicano debe revertirse; no todos los héroes deben ser heterosexuales”: Fabián Cháirez

En tacones, con sombrero rosa y montado a caballo luce la pintura La Revolución en el Palacio de Bellas Artes, la cual desató una serie de comentarios a favor y en contra de la pieza del artista, Fabián Cháirez.

De origen chiapaneco, Cháirez asegura a Publimetro que su obra es una representación del macho mexicano, del charro que busca ser fuerte e imponer poder siempre, por eso, reconoce, esta representación tiene el objetivo de servir de contrapeso a esta idea.

Precisa que la polémica que se generó por feminizar a un símbolo de la sociedad mexicana fue porque representa la masculinidad en su máxima expresión, el cual bautiza como “un revolucionario feminizado”; sin embargo, desmiente que busque crear controversia con estos íconos de la cultura popular.

¿En qué te inspiraste y por qué esta figura del charro feminizado?

—La intención de esta pintura fue visibilizar otras expresiones de la masculinidad y revertir esta idea del macho mexicano, la cual se ha construido a partir del charro, hay otros referentes, pero esta imagen es una constante en el imaginario nacional.

Parte de un deporte muy importante en nuestro país que es la charrería y también se relaciona con todos estos personajes que participaron en la Revolución Mexicana, por ello, a partir de eso doy una propuesta en donde cuestiono aspectos como por qué los héroes siempre deben ser heterosexuales o qué tipo de cuerpos se pueden erotizar y cuáles no.

Desde 2014 existe la pintura La Revolución, la cual representa a un charro mexicano feminizado.

¿Por qué una figura que hace referencia a Emiliano Zapata?

—La pintura la elaboré en 2014 y se comenzó a viralizar en redes sociales y exponer en algunos lugares por lo que el público hizo sus propias interpretaciones; hubo muchos comentarios encontrados. La pintura se ha mostrado en otros lados como la galería José María Velasco y en el Marrakech.

Empezaron a renombrarla y relacionarla con la imagen de Zapata, es interesante porque justo esa era la idea principal: hablar del poder y la influencia de este personaje. Incluso lo retitularon como Viva Méxica.

Foto: Nicolás Corte.

¿Cuáles fueron tus referencias para esta exposición?

—Tomé mucho en cuenta las pinturas Cromos, que mostraron una imagen muy idealizada de México en años anteriores y que muchas generaciones se educaron con este estilo. Jesús Helguera también fue importante, de ahí la cercanía de esta pieza con su trabajo que se caracterizó por ser en forma de postales.

¿Qué opinas sobre la polémica que se generó una vez que se muestra esta pieza en Bellas Artes?

—Todos los conflictos que se suscitaron en Bellas Artes por esta exposición, es resultado de la falta de información. Este llamado al odio se ha visto a lo largo de la historia y lamentablemente el resultado es desfavorable.

¿Qué tipo de críticas has recibido?

—En aspectos técnicos que son puntos de vista bastante considerables, pero igual ha habido otros comentarios más fuertes como los dirigidos para violentar minorías que es lo más preocupante. Ahora estoy más enfocado en todo ese discurso de odio, el cual trato de no tomarle atención.

¿Cómo seleccionas los personajes que vas a pintar?

—Son personajes que están grabados en el imaginario nacional, en la cultura nacional y para mí es muy interesante porque tenemos una riqueza cultural enorme.

A veces no la explotamos como artistas. Para mí han influido bastante los estereotipos de masculinidad que han reforzado la idea del hombre agresivo que siempre debe estar demostrando su poder y control sobre las cosas que los rodea.

Pero también habla de una ficción de algo que fue construido y, no necesariamente, puede distar de la realidad

¿En qué trabajas ahora?

—Continúo con temas de género, cuestiono estereotipos y estos personajes que influyen en el imaginario, entre ellos, los futbolistas, no con alguien en particular, aclaro, porque es un deporte que se consume mucho en México, sino es el que más se practica.

¿Políticos están en tu lista de personajes a representar?

—No, no es la dirección de mi trabajo, por ahí no va, mi arte se enfoca en elementos populares y realmente ese tema no me interesa.

A raíz de esta situación, ¿qué otros espacios te han abierto para continuar con tu exposición?

—Hay una atención especial por parte del público en general, pero también me he preocupado por mi seguridad personal, por eso mantengo comunicación directa con Bellas Artes, trato de mediar este asunto y honestamente quisiera sentarme a abordar sobre mi trabajo y poder tener una visión distinta.

¿Vas a cambiar tu estilo tras las críticas?

—Claro que no, es algo consolidado, llevó siete años trabajando así, me siento cómodo trabajando de esta manera y no la voy a cambiar ahora.

¿Qué tipos de amenazas te han llegado?

—Esto es la consecuencia de alguien que hace declaraciones públicas en contra de un sector sin responsabilidad, hasta ahora me mantengo tranquilo, no presto atención a estos mensajes, incluso a otros que se han hecho públicos, me enfoco más en mediar esta situación.

La ciudadanía ha servido como contrapeso ante estas críticas por su respaldo, incluso en las instituciones, y eso me mantiene bastante seguro.

¿Qué contestas a los señalamientos del charro feminizado?

—Al final esta situación evidencia que hay temas que hay que trabajar, como la fobia, la misoginia y la libertad de expresión, esto último es algo que nos compete a todos como sociedad; defender sobre todo lo artístico, la comunicación y abogar por ellos. Es un reflejo de la desinformación y todo lo que conlleva esto.

¿Qué sigue para esta pintura?

—Debemos estar abiertos al diálogo desde varias perspectivas e informarse, porque mucho se ha dicho y lo poco que alcanzo a leer son comentarios que están muy lejos de la información real.

De gente que no ha ido a la exposición, o que no ha investigado de qué va la exposición y sólo se han ido por la parte superficial, por eso creo que las redes sociales van más allá; invitaría al público a que se informe.

Hago un llamado a que apoyemos a otros movimientos que están en pro de la libertad, es momento de ser unidos.

¿En una o dos palabras cómo calificarías tu estilo y tus pinturas?

—Soy un formulador de preguntas.