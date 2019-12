Sólo 7.6% de elementos de GN aprueba exámenes de confianza

Sólo a cinco mil de los más de 70 mil elementos de la Guardia Nacional que se encuentran desplegados en todo el país se les realizaron exámenes de control de confianza, a pesar de que es un requisito obligatorio para pertenecer a dicha fuerza de seguridad.

Los exámenes son un requerimiento que contempla la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Guardia Nacional, la cual consiste en cinco pruebas: de polígrafo (detector de mentiras), toxicológica, de entorno social, psicológico y de salud.

Sin embargo, hasta diciembre de este año sólo se evaluó a cinco mil 456 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar). Además, para las pruebas sólo se contemplaron 40 mil 816 efectivos, a pesar que son 70 mil 920 los elementos que integran actualmente la Guardia Nacional.

“Todos los policías tienen que ser evaluados por el órgano de Control y Confianza; no puede seleccionar nada más a 40 mil elementos para que sean evaluados y los otros 30 mil no. Esto evidentemente habla de un descuido grave del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pues revela que no hay una preocupación sincera y profunda sobre el cuerpo de seguridad”, indicó en entrevista José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

El experto señaló la importancia de estas pruebas, sobre todo la de polígrafo, pues ayudan a tener una visión de la “honorablidad” de la persona que se evalúa, ya que cuando entren a hacer labores de campo se encontrarán con escenarios de violencia y corrupción, por lo que deben de estar bien preparados.

“Es el año más violento que tenemos en la historia; están al alza los delitos de homicidio doloso, hay mucho robo con violencia, a transeúnte, extorsión y cobro de derecho de piso. No veo una estrategia nacional para inhibir esos delitos, lo que miro es una estrategia mediática para repartir dinero de manera clientelar”, indicó Ortega.

“Les tienen confianza”

En tanto, el experto en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Álvarez, señaló que para la Guardia Nacional hay una buena base de marinos y militares reclutados que no tienen la necesidad de realizar las pruebas, pues para ellos “ya han cumplido al estar en las fuerzas armadas”.

“Tendrían que haber realizado la prueba a todos, pero por venir de base militar no existe la premura de hacer los exámenes de confianza a algunos militares y marinos, sino para los que vienen de corporaciones federales o para los que son nuevos elementos.

“Es muy bajo el avance que se tiene de pruebas realizadas, se supone que para este año ya se tendría que cumplir con la meta máxima y ahora tendrían que estar bajo los procesos de revisión. Me parece que el ritmo es muy lento”, señaló.

Además, el especialista cuestionó la confiabilidad de los exámenes, en específico la prueba de polígrafo, a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que no servía como elemento científico para probar que una persona dice la verdad, y precisó que las pruebas deben de cambiar.

“Se tienen que implementar otras cosas, como revisar el historial del policía en cuestión, pues estamos haciendo lo mismo que en administraciones pasadas; sin embargo, debido a que están incorporando a elementos de forma muy rápida, no les preocupa hacer una selección más rigurosa, sólo se centran en cubrir un estándar y las bases de la convocatoria”, apuntó.

Examen exprés

En agosto de este año, el gobierno federal inició una nueva forma de aplicar los exámenes de control de confianza, la cual consiste en realizar las cinco pruebas en dos días, pero tres de ellas en instalaciones militares, a pesar de que la Guardia Nacional es una policía civil.

El modelo llamado “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”, plantea realizar las cinco pruebas en únicamente dos días; en tanto, el anterior lo hacia de forma alterna; por ejemplo, el examen toxicológico se realiza de manera sorpresiva.

Ante ello, la Guardia Nacional señaló que al recibir un alto número de elementos a evaluar por la transferencia de miles de policías militares y navales que no contaban con esta evaluación se tuvo que implementar este método para terminar el proceso lo antes posible.