‘Es muy lamentable este caso’, dice AMLO sobre renuncia de Ricardo Valero

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró lamentable el caso por el que renunció el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, señalado de robar un libro el pasado 26 de octubre.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que no se sabía la situación de salud que padecía el ex funcionario:

“No se sabía. Es muy lamentable este caso, yo les diría que hasta doloroso, yo le mando a Ricardo desde aquí un abrazo, a él y a toda su familia, ya en su momento se va a buscar quien lo sustituya”.

El pasado 9 de diciembre, López Obrador pidió que se tratara el asunto de Ricardo Valero con dimensión para que no se afectara puesto que ‘todos cometemos errores’.

“Que se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas, que cuidemos eso y si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores, todos, yo no sé quién pueda decir que no comete error en dónde está la perfección, a lo mejor en la naturaleza, en el creador, pero somos seres humanos, dimensionar las cosas y sea Relaciones la que resuelva”, señaló.

Ese mismo día, el presidente dijo que Ricardo Valero era una persona con trayectoria limpia en política exterior.

Ebrard aceptó renuncia

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aceptó la renuncia del embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, señalado de robar un libro el pasado 26 de octubre.

