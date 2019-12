'Paso a paso', mejores resultados en seguridad: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, confió en que los resultados en el combate del crimen mejoren en los siguientes meses con la consolidación de la Guardia Nacional a nivel nacional.

"Consecuentemente iremos logrando, paso a paso mejores resultados. El crecimiento de la Guardia va a ir ampliando la capacidad de presencia disuasiva, de contención, de investigación, de inteligencia y va a ir mejorando los resultados", apuntó.

Y es que explicó que la Guardia está en proceso de maduración institucional, misma que alcanzará hasta llegar a la meta de 140 mil elementos en 2021, por lo que pidió tiempo para brindar resultados.

"Es imprescindible contar –con cualquier gobierno– con un ente policial con una dimensión suficiente para enfrentar exitosamente al crimen organizado", dijo.

El funcionario explicó que este nuevo cuerpo de seguridad nacional ya concluyó con su proceso de creación presupuestal, administrativo, organizacional, operativo y legislativo, pero debe alcanzar la madurez en cuanto a la capacitación del total de su personal.

Además, dijo que se debe de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales y locales, ya que uno de los principales complicaciones identificados es el modelo nacional de policía.

"Creo que ahí tenemos el problema más importante de la inseguridad en el país y no por echar la bolita a estados y municipios, no; lo que pasa es que ahí están más rezagados los sueldos, es menor la preparación y la capacitación, marcando estas debilidades institucionales por niveles de complicidad de grupos delictivos", añadió.

Aspiración

Cuestionado por medios de comunicación sobre la visión para el siguiente año en materia de seguridad en el país, Durazo Montaño, dijo que el ideal seria que la incidencia delictiva no sea prioridad y se tenga contenida.

"La aspiración sería –como Secretario de Seguridad– no levantarme y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación de mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle a la gente: empezamos a cumplirles, en este momento todavía no", precisó

Colaboración

Durazo Montaño, aseguró que el gobierno mexicano tiene la disposición de colaborar con todos los países para sumar esfuerzos y que sea más eficaz el esfuerzo en el combate a la inseguridad, sobre todo con el tráfico de armas, pues las redes crimínales aperan de manera trasnacional.

En este sentido dijo que la a Estados Unidos es de sumar esfuerzos de manera consistente y amplia para reducir el contrabando de estas armas, pues las implicadas en el caso LeBarón y en la balacera de Culiacán, armas de procedencia norteamericana.

"Eran armas de fabricación exclusiva para uso del ejército norteamericano. Es importante preocuparnos conjuntamente, la capacidad de fuego no solo los pone en ventaja sino que fortalece al crimen organizado", aseguró.