Desde hace tres meses, embajada de México en Bolivia realiza mudanza

Desde hace 3 meses la embajada de México en Bolivia lleva a cabo una mudanza.

Se trata de un cambio de inmueble para contar con instalaciones más apropiadas, en las cuales se pueda atender las distintas actividades que se llevan a cabo.

La Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el inmueble en el que actualmente se encuentra ubicada la embajada es rentado, y el contrato se vence el 31 de diciembre próximo.

La mudanza se lleva a cabo a un nuevo inmueble de arrendamiento, pero más apropiado para la atención a la comunidad mexicana y a los bolivianos que tramitan visa para viajar a México.

En el caso de las personas a las que México les otorgó asilo, no se encuentran al interior de este inmueble en donde está la embajada, por lo que no existe riesgo para ellos.

México recurrirá a legalidad internacional tras ‘hostigamiento’

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México no se va a enganchar en ‘dimes y diretes’ con Bolivia y no caerá en provocaciones tras las declaraciones del ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, por lo que lo mejor será recurrir a la legalidad internacional.

“No vamos nosotros a engancharnos en ‘dimes y diretes’. No está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

