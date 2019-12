No hay datos que vinculen a Calderón y EPN con García Luna: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió transferencias de diversas dependencias en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no hay datos que vinculen a los ex presidentes en el caso.

El funcionario detalló que se trató de una operación que involucra un software y empresas de espionaje, una de ellas, de origen panameño que es la que financiaba el estado de vida que tenía García Luna en Miami.

Las operaciones financieras bajo investigación de la UIF revelan que hubo transferencias de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos y de la Secretaría de Gobernación de sexenios anteriores por dos mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares.

Detalló que la empresa de software de nombre NUNVAV INC envía recursos a Israel, Letonia, Panamá, mediante una triangulación de recursos.

Denuncia surgió después de juicio en EU: AMLO

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la denuncia presentada en contra de García Luna surgió después de que se dio a conocer la apertura de un juicio en Estados Unidos.

“A partir de ahí se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía. Esta institución, la Fiscalía, que es autónoma e independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos, actuado, estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores”, acotó.

Asimismo, recordó que Santiago Nieto y todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción tienen la instrucción de presentar todos los elementos que puedan significar delictuosos.

INFORME ANUAL

Por otra parte, en el informe anual presentado la mañana de este viernes por el funcionario, se reveló que, de enero a diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó un total de cinco mil 23 millones de pesos por diversos actos de corrupción.

Afirmó que esa Unidad bloqueó en 2018 tan sólo 57 cuentas congeladas y 87 denuncias y, al día de hoy, la UIF suma 160 denuncias y más de mil 371 bloqueados.

En tanto, Santiago Nieto afirmó que esta instancia no tiene como finalidad perseguir y se apega a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político.

Durante de 2019 también aumentaron los juicios de amparo: en este año se dieron 930 expedientes.

Sobre casos en particular y sin dar nombres, el funcionario federal aseguró que cuatro ex gobernadores están bajo proceso de investigación.