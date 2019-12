No vamos a engancharnos en ‘dimes y diretes’ con Bolivia, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que México no se va a enganchar en ‘dimes y diretes’ con Bolivia y no caerá en provocaciones tras las declaraciones del ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, por lo que lo mejor será recurrir a la legalidad internacional.

“No vamos nosotros a engancharnos en ‘dimes y diretes’. No está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, aseguró que México va a seguir haciendo ‘honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo’.

Asimismo, externó su solidaridad con los trabajadores de la embajada de México y Bolivia y dijo que no están solos.

“Nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la Embajada, un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo el respaldo del pueblo, y desde luego, del Gobierno de México, entonces vamos a esperar para que este asunto se resuelva, que es un asunto diplomático”, precisó.

Que la SRE resuelva

López Obrador pidió esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo diplomático, pues corresponde a esa dependencia resolver este asunto.

“Vamos a esperar que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo diplomático. No hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas”, acotó.

Y agregó: “Estamos pendientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta dándole un seguimiento a este asunto, nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país que se presenta en el recinto de nuestra embajada en Bolivia”.

El mandatario insistió en que no se puede violar el derecho internacional y dijo esperar que Bolivia actué con ‘sensatez’.

“No se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia; eso no lo hizo ni Pinochet. Vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales”, puntualizó.