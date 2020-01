AMLO recuerda conclusión de su mandato en septiembre de 2024

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador recordó que su administración no durará seis años sino que concluirá unos meses antes, por la reciente reforma en la que su mandato concluirá en septiembre y no en diciembre de 2024.

Sin embargo, adelantó que en este tiempo se podrá consolidar la Cuarta Transformación.

Al realizar su primera gira nacional en Huayacocotla, Veracruz, el mandatario detalló que el cambio de poderes se hará el primero de septiembre de 2024 y no en diciembre, por lo que dijo que debe redoblar los esfuerzos en la consolidación de los programas sociales.

"Vengo a decirles que necesitamos seguir adelante, luchando para transformar a México y aunque yo no este presente los compañeros responsables tienen que aplicarse y todos tienen que participar para aprovechar la oportunidad que se nos presentó. Es la rimara vez que triunfa un movimiento popular del pueblo, para los más pobres, por la gente más humilde", dijo.

"Ya no falta mucho tiempo y no va a haber reelección, no va a haber reelección", subrayó.









Publicidad









López Obrador aseguró que no es necesaria la reelección, pero si el trabajo sin descanso en los años que faltan y "ayudar todos en la transformación, todos a empujar el elefante".

"Si nos aplicamos y trabajamos en favor del pueblo vamos dejar sentadas las bases para que ya sea una realidad la transformación y aunque regresen os conservadores que no puedan dar marcha atrás", apuntó.

Adelantó que enviará, en breve, una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, así como las becas a los discapacitados.

Destacan universidades

La directora general del organismo coordinador de las Universidades del Bienestar "Benito Juárez García", raquel de la Liz Sosa, destacó que este programa ha cumplido su encomienda con 100 sedes educativas abiertas para todo el país que ofertan 36 licenciaturas profesionales; 31 planes de estudio y 81 sedes educativas registradas ante la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).