Militares construirán 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se aprobó el inicio de la construcción de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, las cuales serán construidas por ingenieros militares.

“Son sucursales pequeñas, las van a construir los ingenieros militares, las primeras mil 350 tanto la construcción como el equipamiento significa una inversión de cinco mil millones de pesos, este año, y otros cinco mil (mdp) el año próximo para el resto”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que los recursos para la construcción de las obras se obtuvieron de los ahorros de fin de año.

“Ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaria de la Defensa para la construcción de las mil 350 sucursales del banco de bienestar”, refirió.

No obstante, aseguró que ya se empezó con la construcción de las sucursales ya que el plan es hacer 100 al mes.

Asimismo, informó que las sucursales serían operadas por cuatro personas civiles y el traslado de valores sería manejado por militares.

‘Que se acerque el apoyo lo más posible’

El mandatario indicó que el objetivo de la creación de las sucursales del Banco del Bienestar es acercar el apoyo a la gente lo más posible.

“Para que la gente que esta recibiendo su apoyo, sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios, sembrando vida, jóvenes de Jóvenes construyendo el Futuro, todo lo que dispersamos, se pueda acercar lo mas posible, sobre todo a donde viven los más pobres de México, las comunidades mas apartadas, marginadas”, refirió.

Explicó que se debe tomar en cuenta que de cerca de dos mil 500 municipios, sólo hay sucursales bancarias en aproximadamente mil. “Es decir en mil 500 municipios no hay una sucursal bancaria, estoy hablando de cabeceras municipales”, agregó.

En esta línea, detalló que en estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre otros, la gente tiene que ir a recibir sus apoyos a sucursales bancarias que están a tres o cuatro horas de su lugar de origen.

“El neoliberalismo dejó un gran rezago, no hay inclusión financiera, existen bancos en las ciudades, nadamas, en el medio rural no hay ni en municipios del país en la mayoría no hay sucursales bancarias, por eso tomamos la decisión de fortalecer el Banco del Bienestar”, puntualizó.

En tanto, informó que en la Ciudad de México se tiene planeado construir 21 sucursales y en estados como Chiapas y Oaxaca serán alrededor de 300.