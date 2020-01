Durazo asegura que en Gabinete de AMLO jamás habrá un García Luna

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Collado, aseguró que en el gabinete de Gobierno se acabó con la actividad del "crimen uniformado" en el que las autoridades actuaban en complicidad con los criminales.

Al participar en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules 2020: “Política Exterior para el Bienestar”, el funcionario federal reiteró que esa corrupción ya concluyó, pues se sigue el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras "de arriba hacia abajo".

"Puedo asegurarles que en el equipo de primera línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se va a encontrar jamás a un García Luna", dijo.

Esto en alusión al ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de permitir su operación a nivel nacional.

‘Paso a paso’, mejores resultados en seguridad: Durazo El secretario de Seguridad explicó que la Guardia Nacional se encuentra ganando la madurez necesaria en el combate al delito

Durazo Collado apuntó que entre las principales labores que ha consolidado en la dependencia que encabeza está la de acabar con los altos niveles de penetración institucional a los que llegó el crimen en el país.

"No puede haber seguridad si no cuenta con cuerpos de seguridad con clara frontera entre el crimen organizado y los cuerpos encargados de combatirlo. No puede continuar el crimen uniformado", precisó.

Comentó también que como parte del cambio en la visión para conseguir la seguridad en el país, se puso como prioridad atender las carencias de los jóvenes con programas sociales, pues eran utilizados por el crimen como carne de cañón.

"La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia".

En cuanto a la Guardia Nacional adelantó que, como parte de la creación y rediseño de las instituciones de seguridad, y en aras de lograr la maduración, el próximo mes se llevará a cabo la contratación de 21 mil nuevos elementos a este cuerpo de seguridad con la intención de lograr el objetivo de llegar a 2024 con 150 mil elementos.