México es el hermano mayor, en América Latina y el Caribe: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de nuevo empiezan a hablar de que México es el hermano mayor, en América Latina y el Caribe puesto que el país ha logrado avanzar en política exterior.

“Nuestra política exterior es ejemplar, algo reconocido en todas partes, ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en América Latina y El Caribe. Y en lo que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación respetuosa, de respeto mutuo con el Gobierno de Estados Unidos y es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos y pueblos del mundo”, afirmó durante su intervención en la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules en Palacio Nacional.

Aseguró que el avance que presenta el país en política exterior es porque se ha apegado a los principios que marca la Constitución: "Nos ha ayudado mucho ajustarnos apegarnos en el principio, las bases de política exterior que establece nuestra Constitución, la clave esta en apegarnos a lo que está escrito en el articulo 89 […] la no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, la solución pacifica a las controversias y el respeto a los derechos humanos”.

Indicó que lo anterior ha ayudado a resolver conflictos y avanzar. “Todo complementando con lo que establece el articulo 11 de la Constitución en cuanto al derecho de asilo”, enfatizó y, en esta línea, recordó que éste derecho se hizo valer hace poco con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en donde reconoció la labor de la embajadora María Teresa Mercado Pérez.

Además de reconocer a todos los embajadores y cónsules de México en el mundo, hizo también énfasis en la embajadora en Washington, Martha Bárcena:

“Si saben que la relación con Estados Unidos históricamente ha sido difícil, compleja, y hemos tenido ahora la fortuna de mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”.

Asimismo, destacó también el trabajo de Jesús Seade y el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo, es un digno representante de él en el exterior.

Imagen de México cambia en el mundo

Por otra parte, el mandatario aseguró que la imagen de México está cambiando en el mundo, debido a la política implementada por su gobierno, en donde no se permite la corrupción ni la impunidad.

“Ustedes que nos representan en el mundo seguramente ya están notando, percibiendo, que está cambiando la imagen de nuestro país en el mundo y esto es muy bueno, nos ayuda, no sólo por razones de índole moral, esta política también nos ayuda porque ahorramos y se liberan muchos fondos para el desarrollo”, destacó al lamentar la corrupción tolerada que había en sexenios anteriores y celebrar que, ahora que ya no existe, alcanza el presupuesto.

“El presupuesto rinde, lo que estamos demostrando es que, sin corrupción y con gobierno austero se pueden liberar fondos para el desarrollo no hace falta aumentar impuestos, ni aumentar el precio de energéticos, ni endeudar al país, se puede financiar el desarrollo si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno; esto ha quedado d manifiesto”, manifestó.

Sin corrupción ni impunidad, el mandatario aseguró que “el gobierno tiene autoridad moral y si se tiene autoridad moral se tiene autoridad política”.

En tanto, López Obrador dijo estar optimista porque en este primer año “nos ha ido bien en general" sobre todo porque su gobierno cuenta con el apoyo, el respaldo de los ciudadanos.

“Estamos bien en el apoyo, el reconocimiento de los ciudadanos porque se ha definido con mucha claridad cuál es la nueva política que se aplica en el país”, puntualizó.