Reunión con familia LeBarón será humanitaria, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, el próximo domingo, se llevará a cabo la reunión con la familia Lebarón en La Mora, comunidad de Bavispe en Sonora.

“El domingo vamos a ir a La Mora para reunirnos con la familia Langford, informarles sobre la investigación, el avance que se tiene para castigar a los responsables de ese lamentable crimen en el que perdieron la vida mujeres y niños”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, el mandatario mexicano aseguró que se trata de una visita humanitaria y fraterna:

“Yo voy a informarles que no hay impunidad, que nosotros en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy a ofrecer una vez más mi solidaridad a los familiares. Es una visita humanitaria, una visita de fraternidad con ellos”, enfatizó.

Explicó que la reunión se llevará a cabo porque fue un compromiso que hizo con la familia a fin de dar avances sobre la investigación.

“Desde luego ya la Fiscalía General, porque es la que está llevando a cabo toda la investigación, ya está actuando y ellos tienen también comunicación con la Fiscalía”, puntualizó.

Río Sonora

Por otra parte, sobre la contaminación del río Sonora, dijo que se va a seguir atendiendo el tema porque aún no concluye el asunto.

“Lo está atendiendo, repito, Víctor Toledo, secretario del Medio Ambiente, y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Ese es un tema que tienen que atender, un asunto que tienen que atender”, dijo.

Y agregó:” Víctor Manuel Toledo, tiene instrucciones en este sentido, de que ponga orden, que no haya abusos, que no haya influyentismo, prepotencia, que se cuide, que se respete el medio ambiente, que se proteja a los habitantes de Sonora, que no se les exponga con contaminación, que no se les afecte.

Tenemos que buscar siempre el equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos”.