Banxico no impedirá crear sucursales del Banco del Bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Banco de México (Banxico) no tendría por qué oponerse a la creación de sucursales del Banco del Bienestar.

“No tiene por qué haber obstáculos, ¿cómo el Banco de México va impedir que tengamos sucursales para dispersar recursos en favor de la gente? ¿En qué se perjudica o a quién se perjudica si va a ser un asunto de preponderancia?”, cuestionó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

No obstante, indicó que va a hablar con representantes de Banxico para sensibilizarlos porque sus concepciones son otras. “Con todo respeto porque para ellos esto es un anacronismo, puede ser hasta un sacrilegio”, acotó.

En tanto, aseguró que la banca privada tiene todo el derecho de hacer sucursales en cualquier parte del país, pero no lo harán en zonas apartadas porque no lo consideran un negocio.

“Como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio, lo tenemos que hacer nosotros porque tenemos que ocuparnos de negocios públicos; el Estado no puede incumplir su responsabilidad social”, determinó.

Financiamiento del Banco del Bienestar

Al ser cuestionado sobre de dónde provendrían los recursos que financiarían al Banco del Bienestar, el mandatario mexicano respondió:

“Son ahorros de la Secretaria de Hacienda, se los transfirió al Banco del Bienestar y eso, el Banco del Bienestar, esos cinco mil millones mediante un convenio se los va a entregar a la Secretaría de la Defensa porque ingenieros militares van a construir las sucursales”.

Informó que la construcción ya está en marcha y dentro de dos o tres meses se van a inaugurar las primeras sucursales porque se pretende crear 100 mensuales.

Reiteró que el plan es construir dos mil 700 sucursales en dos años, las primeras mil 350 quedarían concluidas este año y el resto para 2021 y, en total, refirió, se van a invertir 10 mil millones de pesos en ellas, cinco mil mdp que ya se tienen y otros cinco mil que se destinarán el próximo año.

Asimismo, el mandatario consideró que la creación de estas sucursales es un reto, pero lo consideró como una necesidad.

“Si no hubiese intervenido el sector público, los tecnócratas quisieran que desapareciera el Estado, era la concepción neoliberal, entre otros criterios, pero también de manera muy hipócrita porque sí usaban al Estado cuando se trataba de rescatar a instituciones en quiebra”, puntualizó.